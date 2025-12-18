Возвращение в Раккун-Сити: Resident Evil Requiem снова покажут в начале 2026 года

Capcom готовит новый показ Resident Evil Requiem, который состоится в начале 2026 года. Всего через несколько дней после эффектного анонса Леона Кеннеди на The Game Awards официальный аккаунт серии в X намекнул на скорый Resident Evil Showcase, сопроводив сообщение изображением покосившейся вывески «Добро пожаловать в Раккун-Сити». Информация перекликается с недавней публикацией Famitsu, где также говорилось о показе в январе.

После месяцев, в течение которых студия делала акцент на со-протагонистке Грейс Эшкрофт, фанаты ожидают более подробную демонстрацию роли Леона, чьё возвращение долго держалось в секрете. Традиционно презентации Resident Evil длятся около 30 минут, и грядущий Showcase может пролить свет не только на геймплей, но и на расширение лора Раккун-Сити.

Основное внимание, без сомнений, будет уделено Requiem, однако в сообществе не утихают разговоры о будущем серии. Инсайдер Dusk Golem ранее упоминал возможный анонс ремейка Resident Evil: Code Veronica в 2026 году, хотя его появление до релиза Requiem выглядит сомнительным. Пока Capcom хранит интригу, фанаты активно строят теории и создают фан-арт с постаревшим Леоном, поддерживая ажиотаж вокруг культовой хоррор-франшизы.