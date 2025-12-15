Все благодаря Леону: Resident Evil Requiem стала самой обсуждаемой игрой в прессе после TGA 2025

Хоррор-хит Resident Evil Requiem триумфально дебютировал на The Game Awards 2025, мгновенно став главным информационным поводом после мероприятия. Согласно данным аналитической платформы Fancensus, в первые 12 часов после анонса игра собрала более 1000 статей в игровой прессе, уверенно заняв первое место по медиа-освещению. Помимо лидерства в прессе, проект также стал самым обсуждаемым в соцсети Facebook. Главным сюрпризом для фанатов серии стало официальное подтверждение возвращения культового персонажа - Леона Кеннеди.
Несмотря на лидерство хоррора, всеобщее внимание также привлекла вселенная "Звездных Войн". Игра "Star Wars: Fate of the Old Republic" не только заняла второе место по количеству публикаций, но и ее трейлер стал самым просматриваемым на YouTube
Топ-10 самых обсуждаемых в прессе игр The Game Awards 2025 (за первые 12 часов):
- Resident Evil Requiem - 1 043 статьи
- Star Wars: Fate of the Old Republic - 970 статей
- Divinity - 937 статей
- Tomb Raider Catalyst - 767 статей
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis - 753 статей
- Control: Resonant - 641 статья
- Pragmata - 626 статей
- Saros - 607 статей
- 007: First Light - 574 статьи
- Star Wars Galactic Racer - 561 статья
Батя зарешал😎
Всех за долбали Бабы ГГ, кроме не до мужиков которые играют за баб.
Значит его гадо на главную картинку игры!)))
Вот с этого и надо было начинать - вместо ноунейм швабры, сразу явить миру брутально-маскулинного любителя азиаток и яблочного сока, наверняка ещё и с каноничной причёской, дающей +5 к эпичности.
Если разработчики не будут торопится выпускать игру, как поступили с переизданной 3 частью, то впереди маячит немного-нимало гаме оф тне уеаг, на 12 кончиках пальцев из 10.
Ну надо же, вот так Леон поможет вытянуть игру.
Мужики всегда на себе все тянут и вытягивают. ))
Ну это раньше так было, а сейчас и на оборот бывает, всё зависит от качества мужика.
расскажи это ларе крофт
Это будет ЭПИЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Любящие играть за бабу - ассоциируют себя с бабами (в виде игрового персонажа)
Следующий шаг их переодевается в баб.
А прикиньте что будет если биовары все таки вытащат голову из энного места и покажут в трейлере 5го масыча(если их раньше не прикроют) Шепарда))