Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 562 оценки

Все благодаря Леону: Resident Evil Requiem стала самой обсуждаемой игрой в прессе после TGA 2025

2BLaraSex 2BLaraSex

Хоррор-хит Resident Evil Requiem триумфально дебютировал на The Game Awards 2025, мгновенно став главным информационным поводом после мероприятия. Согласно данным аналитической платформы Fancensus, в первые 12 часов после анонса игра собрала более 1000 статей в игровой прессе, уверенно заняв первое место по медиа-освещению. Помимо лидерства в прессе, проект также стал самым обсуждаемым в соцсети Facebook. Главным сюрпризом для фанатов серии стало официальное подтверждение возвращения культового персонажа - Леона Кеннеди.

Несмотря на лидерство хоррора, всеобщее внимание также привлекла вселенная "Звездных Войн". Игра "Star Wars: Fate of the Old Republic" не только заняла второе место по количеству публикаций, но и ее трейлер стал самым просматриваемым на YouTube

Топ-10 самых обсуждаемых в прессе игр The Game Awards 2025 (за первые 12 часов):

  1. Resident Evil Requiem - 1 043 статьи
  2. Star Wars: Fate of the Old Republic - 970 статей
  3. Divinity - 937 статей
  4. Tomb Raider Catalyst - 767 статей
  5. Tomb Raider: Legacy of Atlantis - 753 статей
  6. Control: Resonant - 641 статья
  7. Pragmata - 626 статей
  8. Saros - 607 статей
  9. 007: First Light - 574 статьи
  10. Star Wars Galactic Racer - 561 статья
23
12
Комментарии:  12
Summor Ner

Батя зарешал😎

13
Di Raizel

Всех за долбали Бабы ГГ, кроме не до мужиков которые играют за баб.

7
askazanov

Значит его гадо на главную картинку игры!)))

2
qDan

Вот с этого и надо было начинать - вместо ноунейм швабры, сразу явить миру брутально-маскулинного любителя азиаток и яблочного сока, наверняка ещё и с каноничной причёской, дающей +5 к эпичности.

Если разработчики не будут торопится выпускать игру, как поступили с переизданной 3 частью, то впереди маячит немного-нимало гаме оф тне уеаг, на 12 кончиках пальцев из 10.

1
sa1958

Ну надо же, вот так Леон поможет вытянуть игру.

Neko-Aheron

Мужики всегда на себе все тянут и вытягивают. ))

3
sa1958 Neko-Aheron

Ну это раньше так было, а сейчас и на оборот бывает, всё зависит от качества мужика.

1
JohnyKitamao Neko-Aheron

расскажи это ларе крофт

Alex UnderSun

Это будет ЭПИЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!

671

Любящие играть за бабу - ассоциируют себя с бабами (в виде игрового персонажа)

7
Di Raizel 671

Следующий шаг их переодевается в баб.

5
pony009

А прикиньте что будет если биовары все таки вытащат голову из энного места и покажут в трейлере 5го масыча(если их раньше не прикроют) Шепарда))