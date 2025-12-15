Все благодаря Леону: Resident Evil Requiem стала самой обсуждаемой игрой в прессе после TGA 2025

Хоррор-хит Resident Evil Requiem триумфально дебютировал на The Game Awards 2025, мгновенно став главным информационным поводом после мероприятия. Согласно данным аналитической платформы Fancensus, в первые 12 часов после анонса игра собрала более 1000 статей в игровой прессе, уверенно заняв первое место по медиа-освещению. Помимо лидерства в прессе, проект также стал самым обсуждаемым в соцсети Facebook. Главным сюрпризом для фанатов серии стало официальное подтверждение возвращения культового персонажа - Леона Кеннеди.



Несмотря на лидерство хоррора, всеобщее внимание также привлекла вселенная "Звездных Войн". Игра "Star Wars: Fate of the Old Republic" не только заняла второе место по количеству публикаций, но и ее трейлер стал самым просматриваемым на YouTube

Топ-10 самых обсуждаемых в прессе игр The Game Awards 2025 (за первые 12 часов):