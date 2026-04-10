Вспышка от выстрела в Resident Evil 9 Requiem вызывает перезагрузку телевизора

Игрок столкнулся с технической проблемой при прохождении Resident Evil 9 Requiem. Как сообщил пользователь сайта Reddit под ником yorgo332, каждый раз при выстреле из револьвера Requiem его телевизор LG C1 OLED уходит в перезагрузку. Видео с демонстрацией ошибки было опубликовано в тематическом разделе r/LGOLED. Данная модель телевизора была выпущена в 2021 году.

Револьвер Requiem является мощным оружием. При выстреле генерируется громкий звук и создается очень яркая вспышка пламени. Точная причина отключения устройства в данный момент неизвестна. Пользователи форума предполагают, что блок питания телевизора не справляется с резким скачком энергопотребления по причине внезапного яркого свечения на экране. Некоторые комментаторы считают причиной сбой в обработке звука, который вызван высокой громкостью выстрела. В качестве возможного временного решения предлагается просто снизить яркость экрана.

На данный момент официального исправления проблемы не существует. Разработчики игры и представители компании LG пока не прокомментировали ситуацию с выключениями.