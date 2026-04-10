ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 921 оценка

Вспышка от выстрела в Resident Evil 9 Requiem вызывает перезагрузку телевизора

Extor Menoger Extor Menoger

Игрок столкнулся с технической проблемой при прохождении Resident Evil 9 Requiem. Как сообщил пользователь сайта Reddit под ником yorgo332, каждый раз при выстреле из револьвера Requiem его телевизор LG C1 OLED уходит в перезагрузку. Видео с демонстрацией ошибки было опубликовано в тематическом разделе r/LGOLED. Данная модель телевизора была выпущена в 2021 году.

Револьвер Requiem является мощным оружием. При выстреле генерируется громкий звук и создается очень яркая вспышка пламени. Точная причина отключения устройства в данный момент неизвестна. Пользователи форума предполагают, что блок питания телевизора не справляется с резким скачком энергопотребления по причине внезапного яркого свечения на экране. Некоторые комментаторы считают причиной сбой в обработке звука, который вызван высокой громкостью выстрела. В качестве возможного временного решения предлагается просто снизить яркость экрана.

На данный момент официального исправления проблемы не существует. Разработчики игры и представители компании LG пока не прокомментировали ситуацию с выключениями.

Железо
42
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
Hroum95

Просто револьвер отдачей ударяет Леона в лоб, и в глазах у него темнеет.)

37
FairUlu

Новейшие технологии! 21 век!

16
Константин335

Да это же полное погружение)

12
CTPEKOZZA

Спили мушку...

8
A.Frost

Вывод только один - выключай приставку, кинескоп посадишь

7
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ