"Вы будете в восторге": Resident Evil Requiem совсем скоро получит дополнительный контент

Resident Evil Requiem вскоре получит новый контент — и, судя по словам разработчиков, он нацелен не на сюжет, а на чистый геймплей. Геймдиректор Коси Наканиси и продюсер Масато Кумакава подтвердили: в разработке находится отдельный режим, который станет доступен после прохождения основной кампании.

Речь идёт о мини-игре, построенной на боевой системе Requiem. По сути, это попытка дать игрокам повод вернуться в игру уже после финала — решение, которое выглядит вполне логичным. Современные хорроры всё чаще сталкиваются с проблемой «одного прохождения», и Capcom, похоже, хочет избежать этого сценария, добавляя контент для повторной игры.

Интересно, что разработчики делают акцент именно на экшене. Это немного напоминает подход Resident Evil 7: Biohazard, где дополнительные режимы тоже расширяли базовую механику, но здесь ставка, судя по всему, ещё более прямолинейная — больше боёв, больше динамики, меньше пауз.

Наканиси даже пообещал, что реакция игроков будет «вау», что звучит смело, но в духе Capcom последних лет, которая уверенно экспериментирует с формулой серии. При этом Кумакава аккуратно намекнул на сроки, предложив пройти кампанию в период «Золотой недели» — то есть релиз режима может быть совсем близко.

Если новый контент действительно окажется глубоким, а не просто набором испытаний, это может заметно продлить жизнь игре. В противном случае — останется приятным, но быстро забываемым бонусом. Пока же выглядит так, будто Capcom пытается найти баланс между хоррором и «игрой на результат» — и это направление как минимум любопытно.