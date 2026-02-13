Вышел новый трейлер Resident Evil Requiem

Capcom представила новый трейлер предстоящего хоррора Resident Evil Requiem. Ролик получился крайне насыщенным. В частности, авторы продемонстрировали разрушенный полицейский участок Раккун-Сити, а также подтвердили наличие смертельного вируса у Леона.
События Resident Evil Requiem развернутся в Раккун-Сити, а в центре сюжета окажется агент ФБР Грейс Эшкрофт. Героине предстоит заняться расследованием пропажи людей в том месте, где когда-то убили ее мать Алиссу.
Resident Evil Requiem выпустят 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 с текстовым переводом на русский язык. Предзаказы предстоящего хоррора уже стартовали — базовое издание обойдется в $70 (~5,6 тыс. рублей)
шикардос!!!!!!! Жду релиз в стиме!!!!!!
накуй спойлеры, я уже сделал предзаказ, осталось чуть-чуть потерпеть.
демо то когда будет, игра через 2 недели выходит
Будет ли демо вообще,не ясно
Ля чёт теку от Ленчика
Блин, что же нас по итогу ждёт? Шедевр что ли? А так, трейлер мега крутой. Я игру в последнее время начал ждать, но после этого трейлера стал ждать ещё сильнее. И кстати, а почему в последнее время показывают геймплей в основном за Леона? Хм, почему так?
не смотреть не буду слишком много спойлеров и так узнал что Леон болен
И все же это Шерри.