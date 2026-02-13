ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 680 оценок

Вышел новый трейлер Resident Evil Requiem

Simple Jack Simple Jack

Capcom представила новый трейлер предстоящего хоррора Resident Evil Requiem. Ролик получился крайне насыщенным. В частности, авторы продемонстрировали разрушенный полицейский участок Раккун-Сити, а также подтвердили наличие смертельного вируса у Леона.

События Resident Evil Requiem развернутся в Раккун-Сити, а в центре сюжета окажется агент ФБР Грейс Эшкрофт. Героине предстоит заняться расследованием пропажи людей в том месте, где когда-то убили ее мать Алиссу.

Resident Evil Requiem выпустят 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 с текстовым переводом на русский язык. Предзаказы предстоящего хоррора уже стартовали — базовое издание обойдется в $70 (~5,6 тыс. рублей)

Источник  
17
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
WretchedQuenby

шикардос!!!!!!! Жду релиз в стиме!!!!!!

3
TheCalvariam

накуй спойлеры, я уже сделал предзаказ, осталось чуть-чуть потерпеть.

Mister_F

демо то когда будет, игра через 2 недели выходит

Vonapets

Будет ли демо вообще,не ясно

ДЕНИСКА_омск

Ля чёт теку от Ленчика

Никита Дроздоvv

Блин, что же нас по итогу ждёт? Шедевр что ли? А так, трейлер мега крутой. Я игру в последнее время начал ждать, но после этого трейлера стал ждать ещё сильнее. И кстати, а почему в последнее время показывают геймплей в основном за Леона? Хм, почему так?

WerGC

не смотреть не буду слишком много спойлеров и так узнал что Леон болен

merdec_

И все же это Шерри.