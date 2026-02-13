Вышел новый трейлер Resident Evil Requiem

Capcom представила новый трейлер предстоящего хоррора Resident Evil Requiem. Ролик получился крайне насыщенным. В частности, авторы продемонстрировали разрушенный полицейский участок Раккун-Сити, а также подтвердили наличие смертельного вируса у Леона.

События Resident Evil Requiem развернутся в Раккун-Сити, а в центре сюжета окажется агент ФБР Грейс Эшкрофт. Героине предстоит заняться расследованием пропажи людей в том месте, где когда-то убили ее мать Алиссу.

Resident Evil Requiem выпустят 27 февраля 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 с текстовым переводом на русский язык. Предзаказы предстоящего хоррора уже стартовали — базовое издание обойдется в $70 (~5,6 тыс. рублей)