"Я даже не хотел там находиться": съёмки с Виктором Гидеоном доводили актёра озвучки Леона до нервного смеха

Актёр, играющий Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem, Ник Анастолидис, поделился в интервью, что работа с Антонием Бирном, исполнившим роль Виктора Гидеона, стала одной из самых непростых в его карьере. Несмотря на то, что это его четвёртый раз в роли Леона, сцены с главным антагонистом вызывали у него сильное напряжение.

«Тони — один из двух актёров, с кем мне когда-либо приходилось работать, кто заставлял меня физически и морально чувствовать дискомфорт на съёмках», — рассказал Анастолидис. При этом он подчёркивает, что речь идёт не о плохом характере коллеги: «Он невероятно приятный и дружелюбный человек. Это просто доказательство его таланта».

По словам актёра, Бирн тщательно прорабатывал физику персонажа, добавляя «рептильные» движения, мелкие нервные тики и специфическую работу языка и интонаций, чтобы сделать Гидеона максимально отталкивающим и пугающим. «Наблюдать за тем, как он вместе с режиссёром постановки Кейт Саксон находил этого персонажа, было настоящим удовольствием для меня как для актёра», — добавляет Ник.

Однако, как только персонаж «обрел форму», работа с ним становилась для Леона ещё сложнее.

«После съёмок я начинал смеяться от нервного напряжения, — признаётся Анастолидис. — Было чувство: "Вытащите меня отсюда, я не хочу здесь находиться", хотя Тони — такой милый парень. Я просто думал: "Боже, какой талантливый человек"».

Вместе с релизом Resident Evil Requiem фанаты смогут увидеть закулисное видео с записью движений актёров, где полностью проявляются уникальные манеры Бирна, подтверждающие слова Анастолидиса.