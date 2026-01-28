"Я хочу их укусить" Фанатки в восторге от бицепсов Леона из нового геймплейного трейлера

ЧАТ ИГРЫ
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 633 оценки

Леон Кеннеди, один из главных харизматичных героев игровой индустрии со времен своего дебюта в качестве стажера полиции Раккун-Сити, снова заставляет сердца поклонниц биться чаще. В новом геймплейном трейлере Resident Evil Requiem Леон предстал в обновленном - и куда более мускулистом - виде, вызвав бурю восторга в социальных сетях.

Возраст героя (в Requiem ему за пятьдесят) нисколько не охладил пыл фанаток. Напротив, зрелый, грубоватый Леон, сменивший юношескую стройность на мощный атлетический силуэт, стал объектом всеобщего восхищения. Особое внимание привлекли кадры, где Леон без куртки демонстрирует впечатляющую мускулатуру рук.

Фрагменты из демо-версии игры, опубликованные за последние сутки, быстро разлетелись по сети. "Руки", - озаглавила свой пост пользовательница Sileonthill, опубликовавшая соответствующий клип. Под ним набралось более 12 тысяч лайков и комментариев в духе: "Я хочу их укусить!", "Эти бицепсы сводят с ума" и "Дайте его мне". Некоторые фанаты стали постить отфотошопленные кадры с Леоном без одежды, другие с юмором благодарят Capcom за то, что Леон "явно не пропускал дни рук" и стал "максимально мощным".

Ажиотаж подогревают и детали: тяжелое дыхание Леона при перемещении объектов, его сосредоточенное выражение лица и общая атмосфера "сурового выживальщика". Сообщество Resident Evil, кажется, полностью приняло новую, более брутальную версию культового персонажа.

Legend_of_the_Hero

Что за х***я у него с рукой? нейронкой обработали или он перекусывает чьим-то пальцем?))

12
Roy1010

Сам как думаешь?))) В самом посте есть даже фрагмент скрина который кто-то фиговинько обработал)))

7
Legend_of_the_Hero Roy1010

Просто я давно такого фигни не видел.) Даже у меня Stable Diffusion так уже давно не делает.

5
Блоха В Сарафане Legend_of_the_Hero

Какой стейбл дифьюжен? Все в тик-токе нейронкой пользуются, там даже промты не нужно писать, а ты свою 4090 кочегаришь

5
borsic

Я ущемлён, это сексуализация мужчин, немедленно поменять на толстого скуфа с сальными патлами.

11
Рикочико

В Толстого скуфа избивающего зомбия готов больше поверить, чем в тощую девку разносящую их толпами.

borsic Рикочико

Значит всех заменить на Стасов Борецких.

Рикочико borsic

Упадет, пернит и всех победит!

GeraltMorgan

У Криса бицепс по окрасивей то будет

9
ka27

Крис каждый день делает уот так уот:

7
Horrifing ka27

Ахаха от оно, уот так уот. Стеройды не употребляет, он с ними экспериментирует

3
MNM 777 Horrifing

Да и Левон тоже , тот еще экспериментатор стероидов )

2
RoboB

От Криса отставать не захотел, подкачался.

8
ka27

Скоро:

Леон и Крис против зла

5
BellaRamsey ka27

Качки как раз нравятся только мужикам и качкам, а для баб предел мечтаний вот

1
ka27 BellaRamsey

Дак тут уже качёк... считай Вин Дизель, Рок из Царя скорпионов и тд.

Kenn1y

Мутировал получается, маловероятно, что Леон вдруг решил прям качать и косить под Криса.

5
Roy1010

Ну по странной японской традиции, а именно глупое объяснение лора - он вроде как был заражён вирусом ещё в Раккун-Сити, потом в 4ке Э̶ш̶л̶и̶ ̶з̶а̶р̶а̶з̶и̶л̶а̶ ̶е̶г̶о̶ ̶х̶л̶а̶м̶и̶д̶и̶о̶з̶о̶м он заразился паразитом и из-за этого он вроде как медленнее стареет и т.д.
Объяснение так себе ну хотя-бы такое есть))))

5
нитгитлистер Roy1010

у Лидии хламидии ...

MadDarkGuard

А я бы лучше Аду за жопу укусил бы.

3
Liara TSoni

во так хочешь?

5
Exit 8 Liara TSoni

Сегодня за подноятое время ❤️

1
Lvinomord

Меня как мужчину такие формы оскорбляют.Они унижают моё достоинство.Требую, чтобы Леон выглядел так

3
Rimasted

Согласен. Вот так выглядит пик мужского атлетизма.

MNM 777

все знают кто в резике настоящий качек , Левон только за Адой бегает , а не качается как Крис

3
Bibendi

Леон то хоть за Адой бегает, а Крис вообще за булыжником)))

1
Tommy451

Леон из Бодибилдии

2
smallhell

Рад, что для девочек тоже есть контент.

2
Kalaka Whitewing

Жаль, что не для мальчиков...

1
smallhell Kalaka Whitewing

Судя по всей серии в целом, и для мальчиков тоже контент будет.

