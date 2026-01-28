"Я хочу их укусить" Фанатки в восторге от бицепсов Леона из нового геймплейного трейлера

Леон Кеннеди, один из главных харизматичных героев игровой индустрии со времен своего дебюта в качестве стажера полиции Раккун-Сити, снова заставляет сердца поклонниц биться чаще. В новом геймплейном трейлере Resident Evil Requiem Леон предстал в обновленном - и куда более мускулистом - виде, вызвав бурю восторга в социальных сетях.

Возраст героя (в Requiem ему за пятьдесят) нисколько не охладил пыл фанаток. Напротив, зрелый, грубоватый Леон, сменивший юношескую стройность на мощный атлетический силуэт, стал объектом всеобщего восхищения. Особое внимание привлекли кадры, где Леон без куртки демонстрирует впечатляющую мускулатуру рук.

Фрагменты из демо-версии игры, опубликованные за последние сутки, быстро разлетелись по сети. "Руки", - озаглавила свой пост пользовательница Sileonthill, опубликовавшая соответствующий клип. Под ним набралось более 12 тысяч лайков и комментариев в духе: "Я хочу их укусить!", "Эти бицепсы сводят с ума" и "Дайте его мне". Некоторые фанаты стали постить отфотошопленные кадры с Леоном без одежды, другие с юмором благодарят Capcom за то, что Леон "явно не пропускал дни рук" и стал "максимально мощным".

Ажиотаж подогревают и детали: тяжелое дыхание Леона при перемещении объектов, его сосредоточенное выражение лица и общая атмосфера "сурового выживальщика". Сообщество Resident Evil, кажется, полностью приняло новую, более брутальную версию культового персонажа.