Японскую версию Resident Evil Requiem раскритиковали за "убивающую атмосферу" цензуру жестокости

После выхода Resident Evil Requiem игроки в Японии обратили внимание на заметные отличия местной версии от международной. Речь идёт о цензуре сцен насилия, которая, по мнению части аудитории, выглядит слишком грубо и портит погружение.
Серия Resident Evil давно считается одной из ключевых хоррор-франшиз Японии, однако внутри страны проекты Capcom традиционно проходят строгую проверку рейтинговой организации CERO. Даже максимальная категория CERO Z (18+) накладывает ограничения на демонстрацию расчленения, обезглавливания и других элементов телесного ужаса.
Ранее разработчики нередко подходили к этому креативно. Например, в японской версии Resident Evil 7 отрезанную голову в холодильнике заменили фотографией персонажа, а в Resident Evil 4 часть особо жестоких смертей Леона попросту убрали. В некоторых случаях внутренности и кровь затемнялись, чтобы сцены выглядели менее натуралистично.
В Resident Evil Requiem Capcom вновь выбрала метод «затемнения», однако на этот раз чёрные области закрывают не только кровь или отдельные детали, а целые участки тел. Игроки отмечают, что это выглядит слишком заметно. В одном из эпизодов, где необходимо вставить искусственные сердце и лёгкие в тело для получения браслета допуска второго уровня, верхняя часть трупа в японской версии полностью закрашена чёрным, как и сами органы. По словам пользователей, подобное решение бросается в глаза и разрушает атмосферу.
Некоторые фанаты подчёркивают, что привыкли к локальной цензуре, но считают её более агрессивной по сравнению с предыдущими частями. Отдельные игроки отмечают диссонанс: в кат-сценах кровь остаётся красной, тогда как при отстреле конечностей у зомби повреждённые участки становятся чёрными.
Жалобы касаются и PC-версии: японское издание в Steam также подверглось изменениям. Часть пользователей даже сообщила о возврате средств, а другие советуют приобретать зарубежные версии — например, британскую — где сохранена полная версия контента при наличии японской локализации.
Причина подобных ограничений кроется в требованиях CERO. Для физического релиза на консолях в Японии проект обязан пройти проверку этого совета. В случае отказа издателю приходится вносить правки, повторно оплачивать экспертизу и учитывать дополнительные расходы, включая сборы за выпуск на каждой платформе. Альтернативой для цифровых релизов может стать рейтинг IARC, однако для коробочных изданий CERO остаётся обязательным.
С учётом реалистичной графики и крупных планов в Resident Evil Requiem Capcom, по всей видимости, решила перестраховаться, выбрав максимально безопасный вариант. Однако часть аудитории считает, что столь заметная цензура в игре с акцентом на телесный хоррор выглядит чересчур грубо и мешает восприятию происходящего.
У них чё интернета нет?Пусть скачают у нас с рутрекера,там Леона пополам разрывают.
Кто-нибудь может объяснить без сарказма, что это за уровень маразма? Японцы и китайцы не знают, как выглядит кровь, органы или кости? Я ещё понимаю, когда детям рассказывают сказки про принёсших их аистов, но в игры играют далеко не 0-...
Или у них тема человеческого тела какая-то сакральная? Что нутро наружу нельзя выпячивать? Это даже культурой не назовёшь, просто насмешка какая-то над природой
Тебе напомнить, что у нас запрещены куча книг и фильмов цензурой ? А те что не запрещены , то обрезаны?)
когда латентному челу показывают жесткач ... эмммм он остаётся латентным, а потомков самураев боятся пробуждать, а то знаешь это как льву, попробовать мясушка ...
Какие потомки самураев, они были феодалами, и их был небольшой процент населения, остальные были зависимыми крестьянами и ремесленниками, как обычно. А так как, когда император решил ликвидировать самурайское сословие, многие из них залупились и погибли расстрелянные из гатлинга, а другие от печальки сами сделали себе харакири, то настоящих их потомков вряд ли можно много насчитать.
С подключением! У них всегда так было.
Читать, значит, не научился, а комменты писать да?)
Чукча не читатель. Чукча писатель!
"и портит погружение" это вам ответка а пиксели в японской порнухе )))
Мсье, а вы знаете толк в извращениях)
Все претензии пусть своим странным правилам предъявляют где возраст согласия в 13 лет и харакири по любому поводу это норма, а виртуальные пиксели и порнуха это кошмар
У них игровой регулятор жёстко следит. Как у нас блюрят сигареты, или вообще вырезают многие сцены на тв. Даже слово "дурак" теперь в некоторых картинах запикивают. У них свой роскомпозор, у нас свой. Одно объединяет эти схожие организации - бесполезность, и желание залезть людям во все щели.