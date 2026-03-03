Японскую версию Resident Evil Requiem раскритиковали за "убивающую атмосферу" цензуру жестокости

После выхода Resident Evil Requiem игроки в Японии обратили внимание на заметные отличия местной версии от международной. Речь идёт о цензуре сцен насилия, которая, по мнению части аудитории, выглядит слишком грубо и портит погружение.

Серия Resident Evil давно считается одной из ключевых хоррор-франшиз Японии, однако внутри страны проекты Capcom традиционно проходят строгую проверку рейтинговой организации CERO. Даже максимальная категория CERO Z (18+) накладывает ограничения на демонстрацию расчленения, обезглавливания и других элементов телесного ужаса.

Ранее разработчики нередко подходили к этому креативно. Например, в японской версии Resident Evil 7 отрезанную голову в холодильнике заменили фотографией персонажа, а в Resident Evil 4 часть особо жестоких смертей Леона попросту убрали. В некоторых случаях внутренности и кровь затемнялись, чтобы сцены выглядели менее натуралистично.

В Resident Evil Requiem Capcom вновь выбрала метод «затемнения», однако на этот раз чёрные области закрывают не только кровь или отдельные детали, а целые участки тел. Игроки отмечают, что это выглядит слишком заметно. В одном из эпизодов, где необходимо вставить искусственные сердце и лёгкие в тело для получения браслета допуска второго уровня, верхняя часть трупа в японской версии полностью закрашена чёрным, как и сами органы. По словам пользователей, подобное решение бросается в глаза и разрушает атмосферу.

Некоторые фанаты подчёркивают, что привыкли к локальной цензуре, но считают её более агрессивной по сравнению с предыдущими частями. Отдельные игроки отмечают диссонанс: в кат-сценах кровь остаётся красной, тогда как при отстреле конечностей у зомби повреждённые участки становятся чёрными.

Жалобы касаются и PC-версии: японское издание в Steam также подверглось изменениям. Часть пользователей даже сообщила о возврате средств, а другие советуют приобретать зарубежные версии — например, британскую — где сохранена полная версия контента при наличии японской локализации.

Причина подобных ограничений кроется в требованиях CERO. Для физического релиза на консолях в Японии проект обязан пройти проверку этого совета. В случае отказа издателю приходится вносить правки, повторно оплачивать экспертизу и учитывать дополнительные расходы, включая сборы за выпуск на каждой платформе. Альтернативой для цифровых релизов может стать рейтинг IARC, однако для коробочных изданий CERO остаётся обязательным.

С учётом реалистичной графики и крупных планов в Resident Evil Requiem Capcom, по всей видимости, решила перестраховаться, выбрав максимально безопасный вариант. Однако часть аудитории считает, что столь заметная цензура в игре с акцентом на телесный хоррор выглядит чересчур грубо и мешает восприятию происходящего.