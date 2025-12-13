Японцы стали называть Леона Кеннеди из Resident Evil Requiem "добрым дядюшкой"

Capcom во время TGA 2025 сообщила, что Грейс Эшкрофт будет не единственным играбельным персонажем в Resident Evil Requiem – в игре также появится классический персонаж серии Леон С. Кеннеди. Несмотря на возрастные изменения персонажа, он настолько полюбился японской публике, что получил прозвище «добрый дядюшка».

Например, в одном из постов на X можно прочитать:

Леон слишком очарователен в Resident Evil: Requiem… И ему действительно 49 лет? (в 2026 году) Постарел, как хорошее вино…

В другом добавлено:

Он больше не тот крутой, молодой, красивый парень из Resident Evil 4; он стал икеодзи!!! Леон прекрасен даже в таком виде.

Поскольку Леону скоро исполнится 50, его образ в новой игре принес ему в Японии титул икеодзи («イケおじ», «зрелый и очаровательный мужчина»). Даже те, кто не был особенно заинтересован в Requiem, похоже, изменили своё мнение после анонса.

Я собирался полностью проигнорировать Resident Evil 9, но это действительно заставило меня захотеть поиграть.

Другой пользователь написал:

Я решил купить RE9 только ради этого.

Однако, учитывая его возраст, некоторые пользователи начали выражать опасения, что персонажу могут быть предложены физически (и умственно) изнурительные миссии.

Я рад за Леона, но мне также кажется, что ему пора отдохнуть.

Даже Хидеки Камия, режиссёр Resident Evil 2, игры, которая ознаменовала дебют Леона, иронично прокомментировал возвращение персонажа, пошутив о том, как стареют главные герои Capcom с каждой новой игрой:

Почти тревожно, как стареют Леон, Данте и Рю день от дня. Дядя Леон… Я надеюсь, что хотя бы в старости он сможет жить счастливо…

Более того, добавление Леона — это не просто угождение фанатам-ветеранам серии, но и полезное решение для разнообразия игрового процесса Requiem. Роль Грейс будет больше сосредоточена на ужасах и исследовании, в то время как опыт и физическая сила Леона позволят игре полностью раскрыть экшен-составляющую. Надеемся, на этот раз Леон и Грейс наконец-то завершат историю и позволят полицейскому насладиться счастливым концом, которого желают фанаты (и сам Камия).

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.