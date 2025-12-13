ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 561 оценка

Японцы стали называть Леона Кеннеди из Resident Evil Requiem "добрым дядюшкой"

monk70 monk70

Capcom во время TGA 2025 сообщила, что Грейс Эшкрофт будет не единственным играбельным персонажем в Resident Evil Requiem – в игре также появится классический персонаж серии Леон С. Кеннеди. Несмотря на возрастные изменения персонажа, он настолько полюбился японской публике, что получил прозвище «добрый дядюшка».

Например, в одном из постов на X можно прочитать:

Леон слишком очарователен в Resident Evil: Requiem… И ему действительно 49 лет? (в 2026 году) Постарел, как хорошее вино…

В другом добавлено:

Он больше не тот крутой, молодой, красивый парень из Resident Evil 4; он стал икеодзи!!! Леон прекрасен даже в таком виде.

Поскольку Леону скоро исполнится 50, его образ в новой игре принес ему в Японии титул икеодзи («イケおじ», «зрелый и очаровательный мужчина»). Даже те, кто не был особенно заинтересован в Requiem, похоже, изменили своё мнение после анонса.

Я собирался полностью проигнорировать Resident Evil 9, но это действительно заставило меня захотеть поиграть.

Другой пользователь написал:

Я решил купить RE9 только ради этого.

Однако, учитывая его возраст, некоторые пользователи начали выражать опасения, что персонажу могут быть предложены физически (и умственно) изнурительные миссии.

Я рад за Леона, но мне также кажется, что ему пора отдохнуть.

Даже Хидеки Камия, режиссёр Resident Evil 2, игры, которая ознаменовала дебют Леона, иронично прокомментировал возвращение персонажа, пошутив о том, как стареют главные герои Capcom с каждой новой игрой:

Почти тревожно, как стареют Леон, Данте и Рю день от дня. Дядя Леон… Я надеюсь, что хотя бы в старости он сможет жить счастливо…

Более того, добавление Леона — это не просто угождение фанатам-ветеранам серии, но и полезное решение для разнообразия игрового процесса Requiem. Роль Грейс будет больше сосредоточена на ужасах и исследовании, в то время как опыт и физическая сила Леона позволят игре полностью раскрыть экшен-составляющую. Надеемся, на этот раз Леон и Грейс наконец-то завершат историю и позволят полицейскому насладиться счастливым концом, которого желают фанаты (и сам Камия).

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

4
7
Комментарии:  7
Snake Snaake Snaaaaaake

monk70, это ты взял рандомный комментарий, где кто-то назвал Леона "добрым дядюшкой" и сделал из этого целый пост? ок! тогда я называю Леона "скуфом"! сейчас посмотрим, напечатают ли япошки, что русские назвали Леона "скуфом"

6
Carissa7517

А с чего он скуф то, как минимум он нормально выглядит, образ жизни максимально далек от скуфского, не говоря про остальное

Summor Ner

Пока Леон не завоюет Аду, хер ему, а не пенсия.😄

4
FilthyZachary

А зачем ему завоевывать бабу, которая уже дважды его предала?

Пользователь ВКонтакте

"Hello, fellow kids...seems like you are a bit ...dead" // Михаил Сунцов

FilthyZachary

Чть-то мне кажется, что Леон в конце этой игры умрет! Возможно я ошибаюсь, но разработчики в своих интервью дали очень жирный намек на то, что он умрет!

WishMe1uck

Славный будет финал для героя