Японцы стали называть Леона Кеннеди из Resident Evil Requiem "добрым дядюшкой"

Capcom во время TGA 2025 сообщила, что Грейс Эшкрофт будет не единственным играбельным персонажем в Resident Evil Requiem – в игре также появится классический персонаж серии Леон С. Кеннеди. Несмотря на возрастные изменения персонажа, он настолько полюбился японской публике, что получил прозвище «добрый дядюшка».
Например, в одном из постов на X можно прочитать:
Леон слишком очарователен в Resident Evil: Requiem… И ему действительно 49 лет? (в 2026 году) Постарел, как хорошее вино…
В другом добавлено:
Он больше не тот крутой, молодой, красивый парень из Resident Evil 4; он стал икеодзи!!! Леон прекрасен даже в таком виде.
Поскольку Леону скоро исполнится 50, его образ в новой игре принес ему в Японии титул икеодзи («イケおじ», «зрелый и очаровательный мужчина»). Даже те, кто не был особенно заинтересован в Requiem, похоже, изменили своё мнение после анонса.
Я собирался полностью проигнорировать Resident Evil 9, но это действительно заставило меня захотеть поиграть.
Другой пользователь написал:
Я решил купить RE9 только ради этого.
Однако, учитывая его возраст, некоторые пользователи начали выражать опасения, что персонажу могут быть предложены физически (и умственно) изнурительные миссии.
Я рад за Леона, но мне также кажется, что ему пора отдохнуть.
Даже Хидеки Камия, режиссёр Resident Evil 2, игры, которая ознаменовала дебют Леона, иронично прокомментировал возвращение персонажа, пошутив о том, как стареют главные герои Capcom с каждой новой игрой:
Почти тревожно, как стареют Леон, Данте и Рю день от дня. Дядя Леон… Я надеюсь, что хотя бы в старости он сможет жить счастливо…
Более того, добавление Леона — это не просто угождение фанатам-ветеранам серии, но и полезное решение для разнообразия игрового процесса Requiem. Роль Грейс будет больше сосредоточена на ужасах и исследовании, в то время как опыт и физическая сила Леона позволят игре полностью раскрыть экшен-составляющую. Надеемся, на этот раз Леон и Грейс наконец-то завершат историю и позволят полицейскому насладиться счастливым концом, которого желают фанаты (и сам Камия).
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
monk70, это ты взял рандомный комментарий, где кто-то назвал Леона "добрым дядюшкой" и сделал из этого целый пост? ок! тогда я называю Леона "скуфом"! сейчас посмотрим, напечатают ли япошки, что русские назвали Леона "скуфом"
А с чего он скуф то, как минимум он нормально выглядит, образ жизни максимально далек от скуфского, не говоря про остальное
Пока Леон не завоюет Аду, хер ему, а не пенсия.😄
А зачем ему завоевывать бабу, которая уже дважды его предала?
"Hello, fellow kids...seems like you are a bit ...dead" // Михаил Сунцов
Чть-то мне кажется, что Леон в конце этой игры умрет! Возможно я ошибаюсь, но разработчики в своих интервью дали очень жирный намек на то, что он умрет!
Славный будет финал для героя