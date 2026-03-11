Загадка Resident Evil Requiem: игра использует революционную технологию NVIDIA, но только для избранных видеокарт

Resident Evil Requiem не только порадовала фанатов хоррора, но и привлекла внимание технических экспертов благодаря использованию передовых технологий загрузки данных. Однако, как выяснилось, активация этих функций работает по непонятному алгоритму, оставляя многие мощные видеокарты "за бортом".

Игра является одним из немногих проектов, поддерживающих Microsoft DirectStorage и, в частности, алгоритм сжатия данных Nvidia GDeflate. Эта связка позволяет переложить задачу по распаковке игровых данных с центрального процессора на графический процессор, что теоретически должно ускорить загрузку и сделать игру более плавной.

Однако исследователи из сообщества Compusemble с помощью инструмента SpecialK обнаружили странную закономерность. В их тестах технология GPU-распаковки стабильно работала на видеокартах RTX 5090, RTX 5070 и RTX 5060. Но на ноутбучной RTX 4060, которая полностью поддерживает все необходимые функции, игра упорно использовала классическую распаковку через CPU. Ситуацию усугубил еще один случай: после переустановки драйверов на эталонной RTX 5090 игра также переключилась на более медленный CPU-режим.

Журналисты PC Gamer провели собственное расследование, протестировав игру на ПК с RTX 5070, RTX 4080 Super и даже Radeon RX 7900 XT. Несмотря на то, что все эти видеокарты технически способны обрабатывать GDeflate, во всех трех случаях использовался CPU.

Почему это происходит - пока загадка. Версия драйверов и наличие технологии Resizable BAR не влияют на переключение режима. Специалисты подозревают либо ошибку в коде игры, либо некорректную работу механизма, определяющего возможности видеокарты.

Хорошая новость для геймеров: как отмечают эксперты Compusemble, разница в производительности между GPU и CPU-распаковкой в Resident Evil Requiem настолько мала, что заметить ее на глаз практически невозможно. Так что, несмотря на техническую путаницу, на качество игры это существенно не влияет.