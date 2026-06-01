Зено еще может вернуться: продюсер Resident Evil: Requiem назвал его одним из важных персонажей игры

С момента выхода Resident Evil: Requiem одним из самых обсуждаемых персонажей стал Зено - загадочный бледнолицый антагонист в белом костюме. В новом эксклюзивном интервью продюсер Масато Кумадзава и ведущий геймдизайнер Кэндзи Фукасава пролили свет на то, какое место этот персонаж занимает во вселенной серии. И ответы оказались многообещающими.

Как рассказал геймдизайнер Кэндзи Фукасава, злодейская парочка в игре была создана по принципу контраста. Первый антагонист, Виктор Гидеон, - фанатичный последователь основателя "Амбреллы". Он символизирует "прошлое" биотерроризма, являясь, по сути, "призраком" старой корпорации. Зено же, напротив, представляет собой совсем другую угрозу.

Зено - член организации The Connections, которая действует из тени. Если Гидеон - это прошлое, то Зено находится на позиции, намекающей на будущее биотерроризма.

Таким образом, разработчики явно дают понять: за плечами этого тихого и расчетливого человека стоит новая эра глобальных угроз, возможно, даже более опасная, чем все, что раньше создавала корпорация "Амбрелла".

Журналистка Ураи Риса, бравшая интервью, призналась, что не смогла возненавидеть Зено, несмотря на его поступки.

Оба персонажа (и Гидеон, и Зено) вызывают симпатию, их трудно ненавидеть. У каждого своя история и свой путь. Мне даже стало немного грустно в сцене ухода Зено. Хотелось бы увидеть его активность еще немного.

Продюсер Масато Кумадзава с улыбкой подтвердил, что команда получает множество таких отзывов от фанатов по всему миру. И добавил фразу, которая заставила фанатов серии затаить дыхание:

Мы также считаем Зено одним из важных персонажей.

Заявление о том, что Зено считается "важным персонажем", а не просто проходным злодеем, практически официально подтверждает: его история в Resident Evil не закончена. Учитывая, что он связан с The Connections (той самой организацией, которая создала Эвелин в Resident Evil 7), и учитывая его роль как "символа будущего", фанаты могут ожидать возвращения Зено либо в сюжетных дополнениях к Requiem, либо в следующих частях франшизы.