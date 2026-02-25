ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 738 оценок

Журналисты остались довольны оптимизацией Resident Evil: Requiem на ПК

monk70 monk70

До официального релиза Resident Evil: Requiem остались считанные дни, и в сети уже появились первые детальные разборы производительности. Судя по отчётам журналистов, Capcom в очередной раз подтвердила статус мастеров оптимизации: игра «летает» даже на железе среднего сегмента.

К примеру, на ноутбуке с RTX 4060 и i7-12650H в разрешении 1080p игра выдаёт стабильные 80–90 FPS в открытых локациях и до 144 FPS в закрытых помещениях (например, в отеле «Ренвуд»).

Сравнение настроек графики в Resident Evil Requiem на ПК с RTX и Path Tracing

С другой стороны, трассировка лучей всё ещё остаётся «тяжёлой» опцией. Включение RT вызывает статтеры и может обрушить производительность в динамичных сценах, при этом визуальный буст не оправдывает потерю кадров.

Единственное слабое место — эффектные приёмы Леона и плотные замесы с зомби. В такие моменты FPS может кратковременно падать до 40 кадров, но это обещают поправить патчами первого дня.

Разбор графики и оптимизации в Resident Evil Requiem

Технология апскейлинга от NVIDIA работает безупречно. В режиме «Качество» картинка остаётся чёткой, а фреймрейт заметно подтягивается.

Комментарии:  35
Listoman

Dlss 4 работает плохо, fsr 4 лучше, а игра нвидешная, но pt на картах амуде не работает, поэтому о какой оптимизации идёт речь? Ещё не релиз, да и дров не было, но такие косяки вряд ли поправят за 2 дня)

6
Витюня Скобочник
Dlss 4 работает плохо, fsr 4 лучше,

Где это проверить?

Listoman Витюня Скобочник

Computerbase, там есть скрино-видос)

Витюня Скобочник Listoman

На 0:38 - 1:20 я чётко вижу убогость красного апскейла

https://youtu.be/0JE0dO2uWx8?t=38
Dark1994

Игра предзаказана, ворвусь с самого утра в пятницу)

4
AmbivalentHelio

А мне в пятницу еще на работу, только вечером))))

6
Dark1994 AmbivalentHelio

Ну ничего, все равно в день релиза покатаешь)

2
Олег Шандер

Тоже предзаказал, но от пиратки всё равно бы не отказался, да бы сохранить игру на следующие поколения!

4
Витюня Скобочник
4
Samwise Gamgee

профиль у тебя просто класс, король плейграундааааа

4
Samwise Gamgee

бояре будут гонять как батьки на квадратах с 400 фпс в 1024*768 (why not?) только волосы будут развиваться

3
Джон Шeпард
будут развиваться

Жаль, что развИваться отказываешься лишь ты 😁

4
AmbivalentHelio

Шикарно

3
hamshut

Ладно там графика, что пишут то про саму игру?) Когда оценки появятся?

3
WretchedQuenby

На старте рецензий проект получает высокие баллы: GAMINGbible поставил 10/10, называя Requiem своей первой идеальной оценкой за три года; PSX Brasil - 95/100, хваля графику и атмосферу; PlayStation LifeStyle - 9/10, отмечая удачное соединение двух разных стилей в одном пакете. Издания GameBlast, TechRaptor и Gfinity также поставили 9 баллов, а GRYOnline.pl и SavePoint Gaming - 8.5.

no homo

От Капком другого и не ожидали.

2
jax baron

там вся игра коридорная, ещё бы 6 фпс было бы.

1
WakefulDash

Игра коридорная?

Олег Шандер WakefulDash

Ты не шаришь, это другое!

1
Джон Сноу 2

Современным разрабам это не мешает.

1
Лидер Мур

3060 самая слабая, мусорная.

1
QuadrupedalGilbert

ну так кэпки с резиками никогда особо не лажали, на любом ведре можно всю серию пройти