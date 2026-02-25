Журналисты остались довольны оптимизацией Resident Evil: Requiem на ПК

До официального релиза Resident Evil: Requiem остались считанные дни, и в сети уже появились первые детальные разборы производительности. Судя по отчётам журналистов, Capcom в очередной раз подтвердила статус мастеров оптимизации: игра «летает» даже на железе среднего сегмента.

К примеру, на ноутбуке с RTX 4060 и i7-12650H в разрешении 1080p игра выдаёт стабильные 80–90 FPS в открытых локациях и до 144 FPS в закрытых помещениях (например, в отеле «Ренвуд»).

С другой стороны, трассировка лучей всё ещё остаётся «тяжёлой» опцией. Включение RT вызывает статтеры и может обрушить производительность в динамичных сценах, при этом визуальный буст не оправдывает потерю кадров.

Единственное слабое место — эффектные приёмы Леона и плотные замесы с зомби. В такие моменты FPS может кратковременно падать до 40 кадров, но это обещают поправить патчами первого дня.

Технология апскейлинга от NVIDIA работает безупречно. В режиме «Качество» картинка остаётся чёткой, а фреймрейт заметно подтягивается.