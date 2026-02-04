Журналисты остались в восторге от Resident Evil Requiem и Pragmata на Nintendo Switch 2

IGN посчастливилось лично протестировать последние версии Resident Evil Requiem и Pragmata на Nintendo Switch 2, и автор Логан Плант остался весьма впечатлён играми на новейшей системе Nintendo. Плант отметил, что, играя в версию Requiem для Nintendo Switch 2, он не почувствовал, что ему больше нравятся более мощные версии для Xbox Series X|S и PlayStation 5. Он также сказал, что в Pragmata есть несколько шероховатостей и более размытое разрешение, чем в Requiem, но, возможно, он заметил это больше, поскольку игра намного ярче, чем Resident Evil: Requiem. Тем не менее, он остался впечатлён обеими версиями.

Честно говоря, я думаю, что Resident Evil гораздо лучше подходит для просмотра на большом экране при выключенном свете, но если вы хотите поиграть в неё в портативном режиме, Switch 2 обеспечила отличный опыт в этой демоверсии. Заметна разница в разрешении при переходе с 4K-телевизора на экран Switch 2 с разрешением 1080p, но картинка всё равно выглядела великолепно, и производительность оставалась стабильной. В режиме от третьего лица мне очень понравилось, как Грейс спотыкалась и падала, убегая от монстра.

Pragmata на Switch 2 также произвела впечатление, но я заметил несколько более грубых граней и размытых деталей по сравнению с Requiem. Моя теория заключается в том, что это потому, что действие Pragmata происходит в гораздо более светлых и больших локациях, чем в клаустрофобных коридорах Resident Evil, что выявило некоторые её недостатки. Но, несмотря на это, игра всё равно работала очень хорошо и доставляла удовольствие, даже в более динамичных боевых сценах.