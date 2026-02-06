Журналисты заметили, что в новых трейлерах Nintendo игры выглядят так, будто в них играет ваша бабушка

В то время как трейлеры к играм обычно стремятся показать зрелищный и уверенный геймплей, чтобы впечатлить игроков, Nintendo, судя по всему, решила пойти противоположным путем. Во время вчерашнего прямого эфира, посвященного играм от сторонних разработчиков, компания показала трейлеры Resident Evil Requiem и Indiana Jones and the Great Circle для Switch 2. Однако больше всего внимания привлекло не то, как эти блокбастеры выглядят на портативной консоли, а то, насколько ужасно играл человек, записывавший демонстрацию.

Как заметили бывший главный редактор Kotaku Стивен Тотило и другие журналисты, ролики пестрели промахами и неудачными атаками. В трейлере Requiem Леон Кеннеди подбирает бензопилу, чтобы атаковать зомби, но промахивается и ударяет по кровати, высекая сноп искр. Затем нам показывают, как он стреляет из пистолета и снайперской винтовки по зомби, но ни разу не попадает. И это матерый ветеран? Закадровый голос в это момент восхищается "мастерством" Леона, хотя на экране герой раз за разом промахивается. В ролике Indiana Jones and the Great Circle археолог-авантюрист стреляет по лодке с нацистами и... попадает в воду рядом с ней.

Предыдущие трейлеры Resident Evil Requiem без стеснения демонстрировали жестокие сцены, и это наводит на мысль, что Nintendo специально избегала показывать насилие в своем шоу. Это не первый случай: компания и раньше редактировала трейлеры для своей платформы. Например в 2019 году в анонсе порта The Witcher 3 для Switch из ролика вырезали кадр с печально известным "деревом висельников".

Очевидно, у Nintendo сложные отношения с трейлерами игр с рейтингом M (18+), которые все чаще выходят на Switch. Но, возможно, в этой неумелой демонстрации есть и своя прелесть. Как заметил один из обозревателей, после просмотра роликов с Леоном, вечно промахивающимся по зомби, он, как не особо хороший игрок, почувствовал себя немного увереннее.