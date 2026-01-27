Зомби Resident Evil Requiem будут самыми непредсказуемыми во всей серии

В Resident Evil Requiem зомби реагируют по-разному, сохраняют воспоминания о своих предыдущих жизнях и делают каждую встречу ещё более непредсказуемой, чем когда-либо.
Говоря об этом в интервью GameSpot, директор игры Коси Наканиcи подтвердил, что новые пожиратели мозгов в Requiem отличаются и менее предсказуемы, чем те, что были в предыдущих частях, а Capcom все ещё пытается сохранить баланс между этой новой версией и более классической.
При разработке игры Resident Evil вопрос о том, как изображать зомби, всегда является постоянной темой в дискуссиях. Вы хотите внести немного разнообразия, но в то же время, если вы измените слишком много, они больше не будут похожи на зомби. Всегда есть этот элемент, эта проблема в создании врагов Resident Evil. В этом контексте вы имеете дело со множеством зомби, которые только недавно стали зомби. Это довольно «свежая» ситуация.
Затем Наканиси пояснил, что это новое поведение окажет конкретное влияние на игровой процесс, особенно в разделах, посвящённых Грейс Эшкрофт, более ориентированных на хоррор на выживание.
Частично страх возникает из-за незнания того, что будет делать враг, когда он приблизится или когда вы его увидите. Если бы перед вами был обычный зомби, вы, вероятно, уже знали бы, как он поведёт себя. Но если вы столкнулись с зомби, которые сохранили некоторые воспоминания или поведение из своей предыдущей жизни, тогда в игру вступает элемент тайны. Вы действительно не можете знать, что они будут делать.
Эти особенности также повлияют на подход двух главных героев: Грейс, возможно, будет легче обойти зомби, пока он занят «своими делами», а Леону придётся уделять особое внимание тем, кто вооружён. В демонстрации, например, мы видели, как уборщица отеля продолжает убирать ванные комнаты, даже будучи нежитью, или зомби-повар, бродящий вокруг с кухонным ножом, готовый использовать его против игрока.
Крылатая фраза для всех игр и противников , на протяжении всех лет от любого разработчика.
Хорошо хоть битвы с боссами будут на новом уровне, как с тем жирным, что показали. Не просто круги нарезать вокруг боссов, а наконец будет что то по живее. Как тот жирный, что то пытается сделать и у него ничего не получается. Красиво да.
Надеюсь будут пушки? Иначе логики нет тогда... И надеюсь тупости с торговцев оружия посреди зомби не будет))))
будут но только 18-го века
