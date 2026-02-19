Звезда популярного сериала HBO станет лицом Resident Evil Requiem. Capcom подтвердила состав актёров на главные роли

Resident Evil Requiem выходит всего через несколько дней, и последние новости подтверждают, что это настолько ожидаемая игра, что некоторым трудно дождаться её релиза. Однако Capcom не сбавляет обороты и недавно подтвердила одну из самых интригующих деталей.

Издатель официально объявил имена актёров, которые сыграют двух главных героев игры, релиз которой состоится 27 февраля. Ник Апостолидес сыграет Леона, что никого не должно удивить, поскольку актёр озвучивал и создавал образ этого культового персонажа в ремейках Resident Evil 2 и Resident Evil 4, а также в мини-сериале Resident Evil: Eternal Darkness.

С Грейс Эшкрофт все становится интереснее. Анджела Сант'Альбано сыграет нового персонажа. Актриса, ранее снимавшаяся в таких сериалах HBO, как «Независимая», «Я ненавижу Сьюзи» и «Нереально», не только озвучивала диалоги, но и — как сообщает Deadline — участвовала в сеансах захвата движений для роли главной героини.