ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 708 оценок

Звезда популярного сериала HBO станет лицом Resident Evil Requiem. Capcom подтвердила состав актёров на главные роли

monk70 monk70

Resident Evil Requiem выходит всего через несколько дней, и последние новости подтверждают, что это настолько ожидаемая игра, что некоторым трудно дождаться её релиза. Однако Capcom не сбавляет обороты и недавно подтвердила одну из самых интригующих деталей.

Издатель официально объявил имена актёров, которые сыграют двух главных героев игры, релиз которой состоится 27 февраля. Ник Апостолидес сыграет Леона, что никого не должно удивить, поскольку актёр озвучивал и создавал образ этого культового персонажа в ремейках Resident Evil 2 и Resident Evil 4, а также в мини-сериале Resident Evil: Eternal Darkness.

С Грейс Эшкрофт все становится интереснее. Анджела Сант'Альбано сыграет нового персонажа. Актриса, ранее снимавшаяся в таких сериалах HBO, как «Независимая», «Я ненавижу Сьюзи» и «Нереально», не только озвучивала диалоги, но и — как сообщает Deadline — участвовала в сеансах захвата движений для роли главной героини.

16
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
LeoMacReady

В каком смысле СЫГРАЮТ? Игра выйдет через считанные дни. Они до сих пор не приступили к работе? )))

6
AT_Sagor

Мне уже страшно, атмосфера удалась.

2
sa1958

Ну и ладненько.

2
Авраам Линкольн
С Грейс Эшкрофт все становится интереснее. Анджела Сант'Альбано сыграет нового персонажа.
Актриса, ранее снимавшаяся в таких сериалах HBO, как «Независимая», «Я ненавижу

Прямо в точку! Буквально вся суть ГГ из РЕ 9 Реквием - Независимая и Я ненавижу мужиков! Браво КрэпКам, вы выбрали просто идеальную кандидатуру на роль!

2
WerGC

да плевать я с русской озвучкой буду играть

Ivan Lazarev85

думаю все будут смотреть и играть с русским дубляжом)

1
Ivan Lazarev85

ну актриса симпотная))

1