Звезды Resident Evil Requiem раскрыли детали проработки образов Леона Кеннеди и Грейс Эшкрофт

Актеры Ник Апостолидес и Анджела Сант’Альбано, подарившие свои голоса и движения Леону Кеннеди и Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, приоткрыли завесу тайны над производственным процессом в эксклюзивном материале для портала IGN. В рамках ивента Fall Fan Fest 2026 артисты раскрыли внутреннюю кухню разработки психологически тяжелых сцен и прокомментировали реакцию комьюнити на заметно повзрослевший образ культового спецагента.

Ник Апостолидес признался, что новая волна «леономании» полностью превзошла его ожидания. Несмотря на то, что актер прекрасно осознавал культовый статус своего персонажа после релизов предыдущих ремейков, текущий уровень фанатского обожания застал его врасплох. По мнению Ника, лучше всего ДНК характера Леона раскрывает сцена на свалке. В момент, когда Грейс недоумевает, ради чего агент продолжает прорываться вперед на пределе физических сил и с подорванным здоровьем, игра обнажает его ключевой мотив — спасать жизни вопреки нулевым шансам на выживание.

Анджела Сант’Альбано в свою очередь детально разобрала эмоциональную эволюцию Грейс Эшкрофт. Ключевыми триггерами для героини стали глубокое потрясение после гибели матери и последующая потеря Эмили. Актриса уверена, что именно пожирающее чувство вины стало для Грейс тем самым катализатором, который заставил ее преодолеть врожденный страх, переступить через статус жертвы и найти в себе силы защищать окружающих.

Не обошлось и без обсуждения главного мема сообщества — загадочного обручального кольца на пальце Кеннеди. Ник со смехом отметил, что поклонники регулярно допрашивают его в соцсетях о личной жизни героя, поэтому для себя он давно вывел идеальную формулу: «Леон женат на самих геймерах».

В финале беседы актеры добавили, что феноменальный успех серии держится на уникальном подходе Capcom: студия мастерски работает с фидбеком аудитории, создавая при этом сложных, глубоких и живых персонажей, которые психологически меняются и взрослеют синхронно со своей реальной аудиторией.