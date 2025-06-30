Resident Evil: Revelations получила пакет HD-текстур

Моддер Evgeshajk выпустил пакет HD-текстур для ПК-версии Resident Evil: Revelations. Этот пакет обновит все текстуры низкого разрешения игры.
Resident Evil: Revelations сначала вышла только на Nintendo 3DS. Позже, в 2013 году, Capcom перенесла игру на консоли и ПК. Версия для ПК имела немного лучшую графику, чем на 3DS, но не намного.
Моддер использовал инструменты ИИ для улучшения оригинальных текстур игры. Благодаря этому новые текстуры по-прежнему выглядят как старые, но стали намного чётче и резче.
Вы можете скачать его по этой ссылке. Ниже вы также найдете несколько сравнительных скриншотов. Ванильные текстуры находятся слева, а модифицированные — справа. Эти сравнения дадут вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать от этого пакета HD-текстур.
Выглядит классно.
Елы палы, я ее прошел пару дней назад) Кто знал, на 6ю часть запилите)
Только вчера на джойстике прошел впервые с русской озвучкой 2023 года,правда вторую часть судя по скринам.Мне зашло.В этих частях Резика сам черт ногу сломит)
Второй Revelations ощутимо лучше первой, где 80% игры на одной локации (корабль)
Не мешало бы еще на РЕ5 и РЕ6 подобный пакет HD-текстур или лучше, особенно РЕ6 необходимо.
Прошел на старте 3 раза, и так и не вернулся, жалко графон ниже чем у ре5