Resident Evil: Revelations получила пакет HD-текстур

Моддер Evgeshajk выпустил пакет HD-текстур для ПК-версии Resident Evil: Revelations. Этот пакет обновит все текстуры низкого разрешения игры.

Resident Evil: Revelations сначала вышла только на Nintendo 3DS. Позже, в 2013 году, Capcom перенесла игру на консоли и ПК. Версия для ПК имела немного лучшую графику, чем на 3DS, но не намного.

Моддер использовал инструменты ИИ для улучшения оригинальных текстур игры. Благодаря этому новые текстуры по-прежнему выглядят как старые, но стали намного чётче и резче.

Вы можете скачать его по этой ссылке. Ниже вы также найдете несколько сравнительных скриншотов. Ванильные текстуры находятся слева, а модифицированные — справа. Эти сравнения дадут вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать от этого пакета HD-текстур.