ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil: Revelations 27.01.2012
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.2 1 447 оценок

Resident Evil: Revelations получила пакет HD-текстур

monk70 monk70

Моддер Evgeshajk выпустил пакет HD-текстур для ПК-версии Resident Evil: Revelations. Этот пакет обновит все текстуры низкого разрешения игры.

Resident Evil: Revelations сначала вышла только на Nintendo 3DS. Позже, в 2013 году, Capcom перенесла игру на консоли и ПК. Версия для ПК имела немного лучшую графику, чем на 3DS, но не намного.

Моддер использовал инструменты ИИ для улучшения оригинальных текстур игры. Благодаря этому новые текстуры по-прежнему выглядят как старые, но стали намного чётче и резче.

Вы можете скачать его по этой ссылке. Ниже вы также найдете несколько сравнительных скриншотов. Ванильные текстуры находятся слева, а модифицированные — справа. Эти сравнения дадут вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать от этого пакета HD-текстур.

+ ещё 4 картинки
15
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
saa0891

Выглядит классно.

3
BloomingVysor

Елы палы, я ее прошел пару дней назад) Кто знал, на 6ю часть запилите)

1
AjarVryn

Только вчера на джойстике прошел впервые с русской озвучкой 2023 года,правда вторую часть судя по скринам.Мне зашло.В этих частях Резика сам черт ногу сломит)

1
SleepyGamer

Второй Revelations ощутимо лучше первой, где 80% игры на одной локации (корабль)

dimakozhanov

Не мешало бы еще на РЕ5 и РЕ6 подобный пакет HD-текстур или лучше, особенно РЕ6 необходимо.

Heather123

Прошел на старте 3 раза, и так и не вернулся, жалко графон ниже чем у ре5