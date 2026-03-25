Слух: Capcom может выпустить ремейк Resident Evil Revelations

В сети появилась информация о том, что компания Capcom рассматривает возможность создания ремейка Resident Evil Revelations. Об этом сообщил известный инсайдер Dusk Golem, который регулярно делится сведениями о серии Resident Evil.
По его словам, внутри студии обсуждалась идея обновлённой версии первой Revelations. Пока речь идёт лишь о предварительных разговорах, и официального решения о запуске проекта в производство не принято.
Инсайдер также отметил, что ключевые разработчики, которые работали над играми серии Revelations, сегодня занимают важные позиции в развитии франшизы. Например, режиссёр предстоящей Resident Evil Requiem Коси Наканиси ранее выступал постановщиком первой Resident Evil Revelations, что может объяснять интерес студии к возвращению к этому проекту.
Оригинальная Resident Evil Revelations вышла в 2012 году на Nintendo 3DS, а позже была портирована на другие платформы в обновлённой версии. Сюжет игры разворачивается между событиями Resident Evil 4 и Resident Evil 5. В центре истории находятся агенты BSAA Джилл Валентайн и Паркер Лучиани, которые расследуют исчезновение Криса Редфилда на заброшенном круизном лайнере Queen Zenobia.
Проект отличался более медленным темпом и возвращением к элементам классического survival horror — ограниченным ресурсам, исследованию локаций и решению головоломок. При этом управление и некоторые механики сегодня считаются устаревшими, поэтому ремейк мог бы значительно модернизировать игровой процесс.
Продолжение под названием Resident Evil Revelations 2 вышло в 2015 году. Хотя обе игры получили хорошие отзывы, они традиционно считаются ответвлениями серии и уступают по популярности основным частям франшизы.
Ну, если серьёзный ремейк сделают, тогда будет очень круто. Но если сделают ленивый ремастер с обновлением текстурок и прочей фигни, тогда нафиг оно надо? Игры кстати очень годные. Кто не играл в Revelations - рекомендую! Я обе части по два раза прошёл. Очень уж атмосферными они получились. Точка.
Ммм, и латексная жепа Джилл Валентайн заиграет новыми полигонами😁
А когда вы перестанете называть Даск Голема инсайдером?
Уже 100 раз было доказано, что он просто предполагает и фантазирует.
Сбывается тогда, когда он очевидные вещи говорит
Мне данные спиноффы показались проходными, запомнились только сочные nude моды на главную героиню, где просто кайфовал от её передвижений булками и чем то покраше.) В остальном сюжет мимо меня пролетел и сейчас даже и не вспомнить, на столько была интересная игра)
Я жду не дождусь, когда вместо ремейка Кода Вероники анyонсрруют ремейк 1 части или 5, что бы втоптать этого Дуска Гоблина в г*внину! Он же говорил, что в РЕ 9 все действие будет происходить на каком-то острове в Азии, а главным героем там будет Джилл!