Слух: Capcom может выпустить ремейк Resident Evil Revelations

В сети появилась информация о том, что компания Capcom рассматривает возможность создания ремейка Resident Evil Revelations. Об этом сообщил известный инсайдер Dusk Golem, который регулярно делится сведениями о серии Resident Evil.

По его словам, внутри студии обсуждалась идея обновлённой версии первой Revelations. Пока речь идёт лишь о предварительных разговорах, и официального решения о запуске проекта в производство не принято.

Инсайдер также отметил, что ключевые разработчики, которые работали над играми серии Revelations, сегодня занимают важные позиции в развитии франшизы. Например, режиссёр предстоящей Resident Evil Requiem Коси Наканиси ранее выступал постановщиком первой Resident Evil Revelations, что может объяснять интерес студии к возвращению к этому проекту.

Оригинальная Resident Evil Revelations вышла в 2012 году на Nintendo 3DS, а позже была портирована на другие платформы в обновлённой версии. Сюжет игры разворачивается между событиями Resident Evil 4 и Resident Evil 5. В центре истории находятся агенты BSAA Джилл Валентайн и Паркер Лучиани, которые расследуют исчезновение Криса Редфилда на заброшенном круизном лайнере Queen Zenobia.

Проект отличался более медленным темпом и возвращением к элементам классического survival horror — ограниченным ресурсам, исследованию локаций и решению головоломок. При этом управление и некоторые механики сегодня считаются устаревшими, поэтому ремейк мог бы значительно модернизировать игровой процесс.

Продолжение под названием Resident Evil Revelations 2 вышло в 2015 году. Хотя обе игры получили хорошие отзывы, они традиционно считаются ответвлениями серии и уступают по популярности основным частям франшизы.