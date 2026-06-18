Слух: Capcom сейчас сильнее заинтересована в Resident Evil Revelations, чем в ремейке пятой части

Вопреки ожиданиям фанатов, разработка ремейка Resident Evil 5 сейчас не в приоритете у Capcom. Проект до сих пор не получил «зеленый свет» от руководства, а у внутренних команд нет энтузиазма для его запуска. Инсайдер AestheticGamer (Dusk Golem) сообщил, что вместо этого студия неожиданно проявила интерес к обновлению Resident Evil Revelations.
Главный фокус японского издателя сейчас сместился на ремейки Resident Evil Code: Veronica и Resident Evil Zero, которые получили одобрение еще в 2022 году. Эти проекты продвинулись вперед благодаря высокому спросу со стороны игрового сообщества и личномуческому интересу самих разработчиков внутри Capcom.
При этом идея создания новой версии самой первой части франшизы, известная среди игроков как «RE1 Re-Remake», стала всерьез обсуждаться в компании лишь в последние месяцы. В то же время авторы неохотно смотрят на перспективу обновления пятой и шестой частей, отдавая явное предпочтение работе над Revelations.
Тем не менее инсайдер допускает релиз ремейка Resident Evil 5 в будущем. По его оценкам, выход обновленных версий Code: Veronica, Zero и первой части усилит давление со стороны игрового сообщества. Новое поколение геймеров, познакомившееся с Альбертом Вескером в Resident Evil 4 Remake, захочет увидеть полноценный финал "эпохи Вескера". Если грядущие переиздания окажутся коммерчески успешными, Capcom просто не сможет проигнорировать высокий спрос.
На данный момент вся эта информация остаётся на уровне слухов и неофициальных утечек. Однако она указывает на то, что Capcom выбирает менее очевидные и более востребованные фанатами классические части франшизы, откладывая RE5 на дальнюю перспективу.
Вспомнился анекдот:
Приходит мужу SMS от жены:— «Я машину ПОМЫЯЛА!» Муж, хватаясь за голову: Господи, пусть это будет «Ы»!!!
Dusk Golem'а форсить - себя не уважать
Ну мне чет 5я часть не очень понравилась, наверно самая неинтересная для меня. Но ремейк возможно бы её неплохо преукрасил, основные отторжение от 5 части у меня больше из за графики, какая то она неприятная.
Конкретно их решение возможно связано с тем, что там много темнокожих
6ую вообще даже близко нельзя палкой трогать, эта часть чуть не похоронила всю франшизу. Capcom прямо заявляла, что хочет привлечь миллионы фанатов быстрых шутеров вроде Call of Duty. После успеха RE5 (самой продаваемой части на тот момент) они решили ещё сильнее уйти в action, чтобы зацепить аудиторию CoD и послать на*** всех истинных фанатов RE (хоррор) франшизы, что из этого вышло мы все отлично помним.