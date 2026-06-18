Слух: Capcom сейчас сильнее заинтересована в Resident Evil Revelations, чем в ремейке пятой части

Вопреки ожиданиям фанатов, разработка ремейка Resident Evil 5 сейчас не в приоритете у Capcom. Проект до сих пор не получил «зеленый свет» от руководства, а у внутренних команд нет энтузиазма для его запуска. Инсайдер AestheticGamer (Dusk Golem) сообщил, что вместо этого студия неожиданно проявила интерес к обновлению Resident Evil Revelations.

Главный фокус японского издателя сейчас сместился на ремейки Resident Evil Code: Veronica и Resident Evil Zero, которые получили одобрение еще в 2022 году. Эти проекты продвинулись вперед благодаря высокому спросу со стороны игрового сообщества и личномуческому интересу самих разработчиков внутри Capcom.

При этом идея создания новой версии самой первой части франшизы, известная среди игроков как «RE1 Re-Remake», стала всерьез обсуждаться в компании лишь в последние месяцы. В то же время авторы неохотно смотрят на перспективу обновления пятой и шестой частей, отдавая явное предпочтение работе над Revelations.

Тем не менее инсайдер допускает релиз ремейка Resident Evil 5 в будущем. По его оценкам, выход обновленных версий Code: Veronica, Zero и первой части усилит давление со стороны игрового сообщества. Новое поколение геймеров, познакомившееся с Альбертом Вескером в Resident Evil 4 Remake, захочет увидеть полноценный финал "эпохи Вескера". Если грядущие переиздания окажутся коммерчески успешными, Capcom просто не сможет проигнорировать высокий спрос.

На данный момент вся эта информация остаётся на уровне слухов и неофициальных утечек. Однако она указывает на то, что Capcom выбирает менее очевидные и более востребованные фанатами классические части франшизы, откладывая RE5 на дальнюю перспективу.