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Resident Evil: Revelations 2 25.02.2015
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Кооператив
8.2 1 726 оценок

Для Resident Evil: Revelations 2 вышел набор HD-текстур объёмом 25 ГБ

monk70 monk70

В прошлом месяце мы рассказывали вам о обязательном наборе HD-текстур для Resident Evil: Revelations. А сегодня у нас есть аналогичный набор для сиквела. Он просто необходим всем, кто хочет сыграть в Revelations 2 в 2025 году.

Resident Evil: Revelations получила пакет HD-текстур

Этот набор текстур создал Evgeshajk. Он улучшает все текстуры игры в 2 или 4 раза. Моддер использовал инструменты искусственного интеллекта для улучшения большинства текстур, а также внёс некоторые изменения вручную. Благодаря этому игра стала выглядеть более чёткой. Большинство новых текстур сохранили оригинальный стиль, поэтому игра ощущается всё той же, только выглядит лучше.

Чтобы показать, насколько лучше выглядит игра, моддер опубликовал видео, в котором сравниваются оригинальные текстуры с новыми, модифицированными. Это даёт хорошее представление о том, чего ожидать. В некоторых местах новые текстуры выглядят намного лучше старых. В других местах изменения не так заметны, но всё равно выглядят приятнее.

Скачать пакет HD-текстур для Resident Evil: Revelations 2 можно по этой ссылке.

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Комментарии: 7
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Alarmsy

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Пользователь ВКонтакте

А что по трассировке лучей? // Nvidia Power

xmyr4ik

Для 4к моников и дваку? Или для ку тоже поменяется картинка ?

Fess Redfern

Почему это просто необходимы? Я проходил и так, и было вполне себе норм. Вроде даже уже на 4к монике.

Mr.DOOM

Чему надо нормальные текстуры так это 6-й части, с ее всратыми текстурами с говяного порта 360-го

Dark1994

6 часть вообще недоразумение.

Punisher1

В первой части текстуры окей стали но есть проблема, как и везде это плохое сканирование текста и мелких текстур хорошо выглядит только мебель стены утварь всë остальное переживается сильно оттого и выглядит слишком это главная проблема нейронки. В фильмах лица мылит сильно и ореолы по краям а в играх текст надписи и т д редко когда этого нет . Тут свои приколы hud вообще не обновляется под 2К и 4К и рендер идёт в 720 . Есть игры где апскейл прям нужен ибо текстуры оч мыльные и где мало текста