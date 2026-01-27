Геймдиректор Resident Evil Requiem видит потенциал в современной Revelations

Коси Наканиси, геймдиректор Resident Evil Requiem, заявил, что был бы заинтересован в переосмыслении концепции серии Revelations в более современном контексте, если Capcom решит дать зеленый свет проекту в будущем.

В интервью японскому сайту 4Gamer, Наканиси спросили о возможности создания новой части Resident Evil Revelations, события которой будут происходить между последними главами франшизы. Как он сам признался, эта идея уже приходила ему в голову.

По словам геймдиректора, он уже размышлял о том, чем бы занимались другие персонажи вселенной франшизы в периоды, не отраженные непосредственно в основных играх, и считает, что при наличии возможности изучение этих пробелов в повествовании могло бы привести к появлению интересных историй.

Серия Revelations стала известна именно благодаря расширению вселенной Resident Evil и заполнению пробелов между выпуском новых частей. Действие первой игры происходит после событий Resident Evil 4, главными героями являются Джилл Валентайн и Крис Редфилд, а Revelations 2 представляет собой эпизодическую историю, действие которой происходит после Resident Evil 5.

Сейчас, когда франшиза находится на гораздо более продвинутой стадии, новая Revelations могла бы исследовать параллельные события с участием культовых персонажей. Ситуации, подобные тем, в которых оказался Леон С. Кеннеди в Resident Evil 7: Biohazard, или действия Ады Вонг за кулисами Resident Evil Village — это примеры историй, которые можно было бы рассказать в таком формате.