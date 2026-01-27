Геймдиректор Resident Evil Requiem видит потенциал в современной Revelations

Коси Наканиси, геймдиректор Resident Evil Requiem, заявил, что был бы заинтересован в переосмыслении концепции серии Revelations в более современном контексте, если Capcom решит дать зеленый свет проекту в будущем.
В интервью японскому сайту 4Gamer, Наканиси спросили о возможности создания новой части Resident Evil Revelations, события которой будут происходить между последними главами франшизы. Как он сам признался, эта идея уже приходила ему в голову.
По словам геймдиректора, он уже размышлял о том, чем бы занимались другие персонажи вселенной франшизы в периоды, не отраженные непосредственно в основных играх, и считает, что при наличии возможности изучение этих пробелов в повествовании могло бы привести к появлению интересных историй.
Серия Revelations стала известна именно благодаря расширению вселенной Resident Evil и заполнению пробелов между выпуском новых частей. Действие первой игры происходит после событий Resident Evil 4, главными героями являются Джилл Валентайн и Крис Редфилд, а Revelations 2 представляет собой эпизодическую историю, действие которой происходит после Resident Evil 5.
Сейчас, когда франшиза находится на гораздо более продвинутой стадии, новая Revelations могла бы исследовать параллельные события с участием культовых персонажей. Ситуации, подобные тем, в которых оказался Леон С. Кеннеди в Resident Evil 7: Biohazard, или действия Ады Вонг за кулисами Resident Evil Village — это примеры историй, которые можно было бы рассказать в таком формате.
О, это было бы шикарно - люблю очень обе Ревы)
Конечно
У них там сестра Вескера заброшенная сидит
Главное пусть кооп добавят. Ревелейшн 2, ре5 и 6 в коопе просто отлично игрались. Особенно ревелейшн и 6ка, одни из лучших кооп игр, где вы друг друга дополняете, а не как в гирях, просто два ствола палят
Чего 6лять? Они там что курили? В каких таких ситуациях оказался Леон в Resident Evil 7? Мне чего то не показали? И где был хоть один намек на действия Ады Вонг за кулисами Resident Evil Village???
Что касается Ревелейшенов, то я буквально полгода назад их проходил, мне очень понравилось, особенно первая часть на океаническом лайнере!
Изначально Леон планировался. Его удалили в процессе разработки.
Ада Вонг тоже планировалась, но вся её сюжетная линия была удалена из игры в процессе разработки. Ада должна была помогать Итану... пол игры к релизу вырезали, короче.
Они просто говорят, что эти истории можно было бы рассказать, но к сожалению НЕ рассказали. Точка.
Давно пора переиздать - шикарные игры с массой нестандартных задумок и потенциалом на собственные продолжения.
Сетевой режим в Рев2 тоже был хорош для своего времени, его бы подлатать и прикрутить к любой из частей, хотя не факт что после РЕ3, Сарсом ещё раз отважатся на выпуск игры с полноценной сетевухой.
В Рев2 сетевой режим это всё что там есть хорошего.
А Рев1 если не считать ремейков, это последний классический резик. Правда управление там немного дубовое.
Фигня это полная ваши revelations по сравнению с номерными частями. Это как сравнивать нормальные фильмы и сериальчики затянутые.