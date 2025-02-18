Мод для Resident Evil Revelations 2 добавляет поддержку прямого ввода с мыши

Дэвид Фримен выпустил мод, который добавляет поддержку прямого ввода мыши в Resident Evil Revelations 2. Используя этот мод, вы наконец-то сможете испытать Revelations 2 с надлежащим управлением КиМ.

Если говорить более подробно, мод заменяет аналоговую эмулируемую джойстиком внутриигровую камеру на надлежащий прямой ввод мыши без ускорения. Мод работает только со Steam-версией игры, и камера не будет работать на контроллере.

Вы можете скачать его по этой ссылке.