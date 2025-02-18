Мод для Resident Evil Revelations 2 добавляет поддержку прямого ввода с мыши

Дэвид Фримен выпустил мод, который добавляет поддержку прямого ввода мыши в Resident Evil Revelations 2. Используя этот мод, вы наконец-то сможете испытать Revelations 2 с надлежащим управлением КиМ.
Если говорить более подробно, мод заменяет аналоговую эмулируемую джойстиком внутриигровую камеру на надлежащий прямой ввод мыши без ускорения. Мод работает только со Steam-версией игры, и камера не будет работать на контроллере.
Вы можете скачать его по этой ссылке.
круто, но очень уж поздно годные моды делают, игре уже 10 лет =) Что первая часть , что вторая, не понравились именно из за такого управления, в первой части это вообще жесть ребята. Игры чисто консольные, на пк в них играть не очень то и хочется.
И кста, внешка у героев в этих частях, просто кошмар! Клэр похожа на бабку с огромной носяндрой
проходил на пк на геймпаде с гироскопом - все отлично, клавамышь для печати и управления пк, ну и для онлайн дрочилен где милисекунды важны
А что до этого целиться надо было на Клаве ? // Вера Выборнова
Написано же "добавляет поддержку прямого ввода с мыши". Там была отвратительная реализация управления камерой мышью, по сути эмуляция стика геймпада. Камера то дергалась, то ускорялась, не было точности и плавности. Раза три начинал играть, но из-за этой проблемы нервов не хватало продолжать.
Типичное японское игрище тех лет, их игроделы вообще слабо представляют, как должно работать управление с клавомыши.
Нет // Alexander Sbercotoff
А как ? Раз пишут что мышкой нельзя было // Вера Выборнова
Я норм проходил с мышкой // Alexander Sbercotoff
Там даже управление на стиках геймпада не удобное, по сравнению с теми же RE4-6 там сложнее целиться из-за большой мертвой зоны
Жаль, что игра тем еще куском Г оказалась.