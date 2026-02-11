Новые подробности об отмененной Resident Evil: Revelations 3, посвященной Ребекке, и невышедшем клоне DayZ

Известный и в равной степени спорный инсайдер Dusk Golem поделился обширной информацией об отмененных проектах Capcom. В центре его нового отчета — третья часть спин-офф серии Revelations, которая должна была вернуть в строй Ребекку Чемберс.

По утверждению инсайдера, разработка Revelations 3, в какой-то момент имевшей кодовое имя «Investigation», велась с прицелом на Nintendo Switch как ведущую платформу. Это был проект с меньшим бюджетом по сравнению с флагманами серии. Dusk Golem сообщает о существовании плейтест-демо, в котором Ребекка исследовала университетский кампус, заполненный обезумевшими студентами, вооруженными канцелярскими ножами и ножницами. Атмосфера якобы сильно напоминала первую Resident Evil, а демо заканчивалось нападением человека в маске, душившего героиню.

Интересно, что многие механики отмененной игры, такие как подбор оружия врагов и система расследования, перекочевали в грядущую Resident Evil Requiem.

Кроме того, инсайдер рассказал и о других "похороненных" концептах:

Сюжетное DLC для RE6: Должно было рассказывать о приключениях Клэр Редфилд и Мойры Бертон в лесах возле Толл-Оукс сразу после событий игры.

Biohazard Z: Попытка Capcom сделать собственный клон DayZ. Главным героем планировался Барри Бертон (его образ с рюкзаком в Revelations 2 якобы пришел именно оттуда). Сначала игра задумывалась на руинах Раккун-Сити, затем концепцию пытались переработать в открытый мир на российском острове с механикой голода.

К этим данным, как и ко всей информации от Dusk Golem, стоит относиться с изрядной долей скепсиса. Хотя некоторые его утечки ранее подтверждались, в сообществе Resident Evil его репутация крайне неоднозначна. Инсайдера неоднократно ловили на преувеличениях, публикации непроверенных слухов и попытках выдать чужие инсайды или догадки за подтвержденные факты.