В файлах диска Resident Evil 4 Remake для PS5 нашли следы отменённой Resident Evil Revelations 3

Фанаты Resident Evil обнаружили в файлах PS5-версии Resident Evil 4 Remake текстуры персонажа Юрия, который, предположительно, должен был появиться в отменённой Resident Evil Revelations 3. Речь идёт о проекте Capcom под кодовым названием Project Highway.

Автор Nexus Mods Keff0 рассказал, что модель Юрия уже находили в PC-версии ремейка Resident Evil 4, однако необходимые текстуры там отсутствовали. При этом они сохранились в файлах дисковой версии для PS5, благодаря чему удалось восстановить внешний вид персонажа значительно полнее.

Находка выглядит вполне правдоподобно: обе игры создавались на RE Engine, а Project Highway, согласно утечкам, разрабатывался примерно в тот же период, что и Resident Evil 4 Remake. Впрочем, пока речь идёт именно о сохранившихся файлах, а не об официальном подтверждении Revelations 3.

Юрий уже давно известен поклонникам как один из персонажей отменённой игры. После утечки материалов разработки в 2021 году стало известно, что он должен был спасти раненого Вескера, который использовал псевдоним Майкл Бакстер, и привести его к женщине по имени Скорпио.

Инсайдер Dusk Golem ранее утверждал, что события Revelations 3 происходили непосредственно после Resident Evil Code: Veronica. По его данным, игроки должны были управлять членами команды Скорпио, среди которых фигурировали Юрий и Ральф. Они работали на босса по имени Майкл, который, как сообщается, использовал меч и обладал необычными сверхъестественными способностями.

Capcom якобы планировала выпустить Revelations 3 в 2022 году, однако проект отменили, чтобы сосредоточиться на дополнении для Resident Evil Village. Теперь найденные на диске RE4 Remake файлы дают поклонникам один из самых подробных взглядов на персонажа из этой так и не вышедшей игры.