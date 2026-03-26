Эшли, Краузер и Луис Серра станут новыми игровыми персонажами в Resident Evil: Survival Unit

Resident Evil Survival Unit, мобильная игра, доступная на устройствах iOS (App Store) и Android (Google Play), скоро получит обновление, которое добавит трех новых «героев»: Эшли Грэм, Джек Краузер и Луис Серра.

Уже опубликованы арты персонажей (все в стилистике ремейка Resident Evil 4) с описанием их навыков для исследования мира и сражений.

Новые герои и их навыки:

Эшли Грэм: Ослепляет врагов фонариком, снижая их мобильность, выявляет слабые места и ослабляет защиту противников.

Джек Краузер: Использует мутацию Плаги для атак, выпускает разрывные стрелы и мастерски владеет ножом.

Луис Серра: Бросает динамит и ведет огонь из снайперской винтовки SR M1903. Его особый навык «Вперед, Санчо Панса!» увеличивает урон по вражескому отряду.

Аудитория Resident Evil Survival Unit превысила 5 миллионов пользователей. Проект сохраняет высокие показатели активности на iOS и Android, регулярно получая контентные обновления: ранее в этом году в игру были интегрированы персонажи из Resident Evil 0 и оригинальной Resident Evil.