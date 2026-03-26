Resident Evil: Survival Unit 17.11.2025
Выживание, Ужасы, RTS, Вид сверху
6.3 41 оценка

Эшли, Краузер и Луис Серра станут новыми игровыми персонажами в Resident Evil: Survival Unit

Gruz_ Gruz_

Resident Evil Survival Unit, мобильная игра, доступная на устройствах iOS (App Store) и Android (Google Play), скоро получит обновление, которое добавит трех новых «героев»: Эшли Грэм, Джек Краузер и Луис Серра.

Уже опубликованы арты персонажей (все в стилистике ремейка Resident Evil 4) с описанием их навыков для исследования мира и сражений.

Новые герои и их навыки:

  • Эшли Грэм: Ослепляет врагов фонариком, снижая их мобильность, выявляет слабые места и ослабляет защиту противников.
  • Джек Краузер: Использует мутацию Плаги для атак, выпускает разрывные стрелы и мастерски владеет ножом.
  • Луис Серра: Бросает динамит и ведет огонь из снайперской винтовки SR M1903. Его особый навык «Вперед, Санчо Панса!» увеличивает урон по вражескому отряду.

Аудитория Resident Evil Survival Unit превысила 5 миллионов пользователей. Проект сохраняет высокие показатели активности на iOS и Android, регулярно получая контентные обновления: ранее в этом году в игру были интегрированы персонажи из Resident Evil 0 и оригинальной Resident Evil.

Комментарии:  3
Ваш комментарий
Maxthon80

Франшиза похоже чутка деградировала, теперь игра превратилась в RPG. Если так будет делать с другими играми, то это позор. Благо R.E.S.U всего лишь мобильная дичь.

urukhaj

Скучная мобилка с кучей Доната Resident Evil: Survival Unit не доступна в России зачем насрал новостью ?