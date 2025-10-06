Играбельную демку мобильной стрателии Resident Evil Survival Unit привезут на выставку BGS 2025

Как известно, Resident Evil Requiem — не единственная игра серии, которая сейчас находится в разработке. В этом году для мобильных устройств планируют выпустить еще одну игру этой франшизы.

Это Resident Evil Survival Unit, релиз которой на iOS и Android запланирован на этот год. И хотя до сих пор нет конкретной даты ее релиза, игра обещает привнести в серию новый подход, сочетающий в себе стратегию в реальном времени и выживание. Хорошая новость заключается в том, что Resident Evil Survival Unit будет представлена в виде играбельной демоверсии на выставке Brasil Game Show 2025.

Действие игры разворачивается в больнице, одном из экспериментальных объектов корпорации Umbrella. Игрокам предстоит сформировать команду из знакомых персонажей серии и противостоять зомби и другим ужасным существам из франшизы Resident Evil .

BGS 2025 пройдет с 9 по 12 октября в Сан-Паулу, Бразилия.