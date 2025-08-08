Мобильная стратегия Resident Evil Survival Unit достигла 1 млн предрегистраций

Компания Aniplex сегодня объявила, что её мобильная стратегическая игра Resident Evil Survival Unit, разработанная совместно с JoyCity Corporation, преодолела отметку в 1 миллион предварительных регистраций в Японии, Корее, Северной Америке, Европе и других частях Азии.

Resident Evil Survival Unit, основанная на культовой серии Resident Evil от Capcom, предлагает новый стратегический опыт, разработанный специально для мобильных устройств.

Игра сочетает в себе доступность мобильных устройств и глубину стратегии в реальном времени, позволяя игрокам со всего мира объединяться и соревноваться в новом приключении на выживание во вселенной Resident Evil.

Игра начинается с того, что главный герой просыпается в таинственной больнице после того, как корпорация Umbrella использовала его в качестве подопытного кролика. По мере того, как вы раскрываете правду и пытаетесь сбежать, история разворачивается в параллельном мире, где возвращаются знакомые персонажи из оригинальной серии, раскрывая подробности ужасающего нового сюжета.

Глобальный релиз запланирован на 2025 год. Заинтересованные игроки уже сейчас могут оформить предварительную регистрацию в App Store, Google Play и на официальном сайте.