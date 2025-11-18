Мобильная стратегия Resident Evil Survival Unit стала доступна для устройств iOS и Android

Компания Aniplex Inc. сегодня объявила о глобальном релизе Resident Evil Survival Unit, новой мобильной стратегии, разработанной совместно с JOYCITY Corporation. Игра уже доступна для скачивания и игры на устройствах iOS и Android в 151 стране и регионе по всему миру.

В честь мирового запуска сегодня был выпущен новый трейлер, демонстрирующий напряжённую атмосферу и стратегический игровой процесс игры. В ролике запечатлён крах города, охваченного неизвестной инфекцией, где игрокам предстоит выживать бок о бок с изолированными выжившими. Он предлагает реалистичный взгляд на мир Resident Evil Survival Unit, позволяя новичкам легко ощутить напряжение и тактическую глубину игры.

Resident Evil Survival Unit, основанная на культовой серии Resident Evil от Capcom, предлагает новый стратегический опыт, адаптированный для мобильных устройств. Игра сочетает в себе доступность мобильных игр с глубиной стратегии в реальном времени, позволяя игрокам со всего мира присоединиться и соревноваться в новом приключенческом мире на выживание во вселенной Resident Evil.

Разворачивающаяся в параллельном мире, вдохновлённом вселенной Resident Evil, игра отличается оригинальным сюжетом и стратегическим геймплеем в реальном времени, разработанным для мобильных платформ. Игроки будут строить базы, добывать ресурсы и сражаться с существами в разрушенном городе. В игре будут появляться такие культовые персонажи, как Леон С. Кеннеди, Клэр Редфилд и Джилл Валентайн, что позволяет формировать команды, объединяя персонажей из разных частей франшизы Resident Evil, создавая уникальные комбинации, невиданные в оригинальных играх.