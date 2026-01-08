Очередной рекорд: Resident Evil: Survival Unit скачали свыше 4 миллионов раз

Resident Evil: Survival Unit преодолела отметку в 4 миллиона скачиваний, утвердившись в качестве одного из самых популярных титулов франшизы на мобильных устройствах!

В знак благодарности за продолжающуюся поддержку со стороны сообщества разработчики опубликовали специальный промокод для каждого агента. С помощью кода ниже вы сможете еще больше насладиться приключениями и уничтожением полчищ зомби.

Спойлер

Промокод: 4M SURVIVORS (Срок действия: 05/03/2026)

Чтобы активировать бонус на Android, необходимо кликнуть на профиль в левом верхнем углу, зайти в настройки и ввести промокод; на iOS необходимо посетить официальную страницу активации промокода по ссылке!