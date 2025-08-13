Разработчики мобильной стратегии Resident Evil Survival Unit опубликовали кинематографический трейлер

Компания Aniplex Inc. сегодня выпустила кинематографический трейлер мобильной стратегической игры Resident Evil Survival Unit, разработанной совместно с JOYCITY Corporation, в преддверии её глобального запуска в 2025 году в Японии, Корее, Северной Америке, Европе и других азиатских регионах.

Видео предлагает кинематографический опыт, передающий напряжение и захватывающий мир Resident Evil Survival Unit. В ролике, где представлены культовые персонажи оригинальной серии Resident Evil, подчёркивается уникальная привлекательность игры, позволяющая игрокам формировать команды мечты, превосходящие сами игры.

Трейлер демонстрирует стратегическую глубину игры и динамичный игровой процесс благодаря высококачественной графике и динамичной режиссуре, погружая игроков в мир Resident Evil Survival Unit.