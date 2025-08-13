Разработчики мобильной стратегии Resident Evil Survival Unit опубликовали кинематографический трейлер

Компания Aniplex Inc. сегодня выпустила кинематографический трейлер мобильной стратегической игры Resident Evil Survival Unit, разработанной совместно с JOYCITY Corporation, в преддверии её глобального запуска в 2025 году в Японии, Корее, Северной Америке, Европе и других азиатских регионах.
Видео предлагает кинематографический опыт, передающий напряжение и захватывающий мир Resident Evil Survival Unit. В ролике, где представлены культовые персонажи оригинальной серии Resident Evil, подчёркивается уникальная привлекательность игры, позволяющая игрокам формировать команды мечты, превосходящие сами игры.
Трейлер демонстрирует стратегическую глубину игры и динамичный игровой процесс благодаря высококачественной графике и динамичной режиссуре, погружая игроков в мир Resident Evil Survival Unit.
Как бы это помягче сказать. Как вы вообще могли такое сделать с великой серией ?!
p.s. Diablo Immortal оказался заразителен.
На эту игру можно просто не обращать внимание
что за отвратная музыка,это не резидент уже,а какой то теккен
Как же КрэпКам насилует и втаптывает в дерьмо свое же наследие! Мало того, что свои же игры по Резику изг*вняла так, что там сложно сказать Резик это или какое-то фэнтези с вампирами, оборотнями, феями и единорогами! Так ещё и отдает свою самую известную серию игр каким-то ноунеймам, что бы они ещё больше насиловали, доили и топили ее в дерьме! Браво, КрэпКам! ЕА бойся, пьедестал "корпорации зла" под вами дрожит, скоро на него взойдет новый "король"!
заставка не плохая все остальное под вопросом