Resident Evil: Survival Unit 2026 г.
Выживание, Ужасы, RTS, Вид сверху
6.2 23 оценки

Разработчики мобильной стратегии Resident Evil Survival Unit опубликовали кинематографический трейлер

monk70 monk70

Компания Aniplex Inc. сегодня выпустила кинематографический трейлер мобильной стратегической игры Resident Evil Survival Unit, разработанной совместно с JOYCITY Corporation, в преддверии её глобального запуска в 2025 году в Японии, Корее, Северной Америке, Европе и других азиатских регионах.

Видео предлагает кинематографический опыт, передающий напряжение и захватывающий мир Resident Evil Survival Unit. В ролике, где представлены культовые персонажи оригинальной серии Resident Evil, подчёркивается уникальная привлекательность игры, позволяющая игрокам формировать команды мечты, превосходящие сами игры.

Трейлер демонстрирует стратегическую глубину игры и динамичный игровой процесс благодаря высококачественной графике и динамичной режиссуре, погружая игроков в мир Resident Evil Survival Unit.

Комментарии: 6
Egik81

Как бы это помягче сказать. Как вы вообще могли такое сделать с великой серией ?!

p.s. Diablo Immortal оказался заразителен.

2
ThinFalco

На эту игру можно просто не обращать внимание

pandore

что за отвратная музыка,это не резидент уже,а какой то теккен

1
Авраам Линкольн

Как же КрэпКам насилует и втаптывает в дерьмо свое же наследие! Мало того, что свои же игры по Резику изг*вняла так, что там сложно сказать Резик это или какое-то фэнтези с вампирами, оборотнями, феями и единорогами! Так ещё и отдает свою самую известную серию игр каким-то ноунеймам, что бы они ещё больше насиловали, доили и топили ее в дерьме! Браво, КрэпКам! ЕА бойся, пьедестал "корпорации зла" под вами дрожит, скоро на него взойдет новый "король"!

1
ThinFalco

WerGC

заставка не плохая все остальное под вопросом