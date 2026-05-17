Разработчики Resident Evil: Survival Unit анонсировали появление трех новых оперативников

В мобильной стратегической игре в жанре хоррор на выживание Resident Evil Survival Unit для iOS и Android ожидается пополнение. Разработчики опубликовали в соцсетях тизер с силуэтами трех новых бойцов, в которых игроки сразу узнали Пирса Ниванса, Шерри Биркин и Джейка Мюллера из Resident Evil 6. Утечки о появлении Шерри подтверждались еще в ноябре 2025 года при анализе андроид-версии игры — тогда же в файлах нашли иконку Экселлы Гионне из RE5.

Resident Evil Survival Unit продолжает оставаться активной благодаря регулярным событиям и новым героям. В ближайшее время в игровом мире ожидается обновление, приуроченное к празднованию 6 месяцев с момента релиза. На текущий момент Survival Unit скачали уже более 5 миллионов раз.

Сейчас в игре проходит специальный ивент, где за выполнение заданий начисляются очки, которые в конце можно обменять на полезные ресурсы. Кроме того, за авторизацию в игре до 17 мая все пользователи получат праздничные бонусы в честь полугодия проекта.