Разработчики Resident Evil Survival Unit предостерегают от фейковых новостей

В Discord на сервере мобильной игры Resident Evil Survival Unit появилось предупреждение о распространении фе́йковых новостей. По словам разработчиков игры, отдельные пользователи распространяют информацию о том, что сервис «завершается» или «закрывается». Как утверждает команда Survival Unit, это «совершенно безосновательные и ложные» утверждения. Есть даже случаи, когда люди пытаются продвигать или перенаправлять пользователей на другие игры с помощью вводящих в заблуждение сообщений.

В предостережении говорится о «строгих мерах против распространения ложной информации». Самая суровая мера, которую можно принять, — это пожизненный бан, как и предусмотрено в операционной политике Resident Evil Survival Unit. По словам разработчиков игры, они благодарны пользователям за поддержку и намерены и впредь поддерживать стабильность сервиса и «здоровое и честное» сообщество.

В январе этого года в Survival Unit были добавлены три новых игровых персонажа, один из которых — Крис Редфилд, а в скором времени появятся и другие, в том числе бывший медик STARS — Ребекка Чемберс.

Resident Evil Survival Unit — это бесплатная игра для мобильных устройств в жанре стратегического выживания, доступная для Android и iOS