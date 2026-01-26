Ребекка Чемберс станет новым игровым персонажем в Resident Evil Survival Unit

Ребекка Чемберс скоро пополнит список игровых персонажей в Resident Evil Survival Unit. Бывший медик команды STARS, известная по своим появлениям в Resident Evil 0 и оригинальной Resident Evil, появится в мобильной игре Capcom, привнося свои уникальные навыки, ориентированные на медицинскую поддержку и тактический бой.

Описанная как «эксперт по химии, окончившая университет в молодом возрасте», Ребекка привнесёт в команду сочетание интеллекта и технических знаний. Её особые навыки включают в себя как исследовательские способности, так и полевые ресурсы, которые обещают разнообразить боевые стратегии против вирусных угроз.

Арсенал способностей Ребекки Чемберс разнообразен и ориентирован как на лечение, так и на нанесение урона. Ознакомьтесь с основными способностями персонажа, значения которых зависят от её уровня:

Навыки исследования:

Спрей первой помощи: Использует лечебный медицинский спрей на одном союзнике, восстанавливая HP в размере процента от атаки Ребекки.

Коктейль Молотова: Каждые 20 секунд бросает коктейль Молотова, который поджигает область на 10 секунд, нанося непрерывный урон врагам и оставляя их в состоянии горения ещё на 5 секунд.

Травяная смесь: Каждые 12 секунд Ребекка смешивает лечебные травы, восстанавливая HP всем союзникам в зависимости от их показателя атаки.

Полевые навыки:

Мастерство боевой медицины: Увеличивает атаку и защиту всего развёрнутого отряда союзников.

Стимулятор: При атаке союзного отряда существует 25%-ная вероятность нанесения увеличенного урона.

Анестетик: Во время атак союзного отряда существует 40%-ная вероятность получения уменьшенного урона.

Capcom не раскрыла конкретную дату появления персонажа, лишь упомянув, что она будет добавлена ​​в игру «скоро». Ребекка, безусловно, привнесёт новую динамику в команды, особенно для игроков, предпочитающих персонажей, ориентированных на поддержку и лечение.

Resident Evil Survival Unit — это мобильный спин-офф франшизы, предлагающий игровой процесс, отличающийся от традиционного survival horror основных игр серии. Доступная для Android и iOS, игра уже превысила миллион загрузок с момента запуска, демонстрируя силу франшизы даже на мобильных платформах.