Ребекка Чемберс станет новым игровым персонажем в Resident Evil Survival Unit

Ребекка Чемберс скоро пополнит список игровых персонажей в Resident Evil Survival Unit. Бывший медик команды STARS, известная по своим появлениям в Resident Evil 0 и оригинальной Resident Evil, появится в мобильной игре Capcom, привнося свои уникальные навыки, ориентированные на медицинскую поддержку и тактический бой.
Описанная как «эксперт по химии, окончившая университет в молодом возрасте», Ребекка привнесёт в команду сочетание интеллекта и технических знаний. Её особые навыки включают в себя как исследовательские способности, так и полевые ресурсы, которые обещают разнообразить боевые стратегии против вирусных угроз.
Арсенал способностей Ребекки Чемберс разнообразен и ориентирован как на лечение, так и на нанесение урона. Ознакомьтесь с основными способностями персонажа, значения которых зависят от её уровня:
Навыки исследования:
- Спрей первой помощи: Использует лечебный медицинский спрей на одном союзнике, восстанавливая HP в размере процента от атаки Ребекки.
- Коктейль Молотова: Каждые 20 секунд бросает коктейль Молотова, который поджигает область на 10 секунд, нанося непрерывный урон врагам и оставляя их в состоянии горения ещё на 5 секунд.
- Травяная смесь: Каждые 12 секунд Ребекка смешивает лечебные травы, восстанавливая HP всем союзникам в зависимости от их показателя атаки.
Полевые навыки:
- Мастерство боевой медицины: Увеличивает атаку и защиту всего развёрнутого отряда союзников.
- Стимулятор: При атаке союзного отряда существует 25%-ная вероятность нанесения увеличенного урона.
- Анестетик: Во время атак союзного отряда существует 40%-ная вероятность получения уменьшенного урона.
Capcom не раскрыла конкретную дату появления персонажа, лишь упомянув, что она будет добавлена в игру «скоро». Ребекка, безусловно, привнесёт новую динамику в команды, особенно для игроков, предпочитающих персонажей, ориентированных на поддержку и лечение.
Resident Evil Survival Unit — это мобильный спин-офф франшизы, предлагающий игровой процесс, отличающийся от традиционного survival horror основных игр серии. Доступная для Android и iOS, игра уже превысила миллион загрузок с момента запуска, демонстрируя силу франшизы даже на мобильных платформах.
