Resident Evil Survival Unit достигла отметки в два миллиона загрузок

Компания Aniplex сегодня объявила, что Resident Evil Survival Unit, новая мобильная стратегическая игра, разработанная совместно с корпорацией JOYCITY, преодолела отметку в 2 миллиона загрузок по всему миру после официального запуска 18 ноября 2025 года.

После запуска Resident Evil Survival Unit добилась впечатляющих результатов в мире, заняв первое место в рейтинге бесплатных игр Google Play в США и первое место в рейтинге бесплатных игр App Store в более чем 15 странах, включая Японию, Великобританию, Францию ​​и Германию.

В честь этого события все игроки получат специальную внутриигровую награду. Чтобы получить награду, введите промокод «2M SURVIVORS» на официальном сайте. Подробную информацию о призах можно найти на официальном сайте.

Resident Evil Survival Unit, основанная на культовой серии Resident Evil от Capcom, предлагает новый стратегический опыт, адаптированный для мобильных устройств. Игра сочетает в себе доступность мобильных игр с глубиной стратегии в реальном времени, позволяя игрокам со всего мира присоединиться и соревноваться в новом приключении на выживание во вселенной Resident Evil.