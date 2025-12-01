Resident Evil: Survival Unit готовит сюрприз - в файлах нашли три новых персонажа и уникального монстра

Мобильная игра Resident Evil: Survival Unit продолжает привлекать внимание фанатов серии. Датамайнеры обнаружили в файлах игры трёх ещё не анонсированных персонажей: Криса Редфилда, Экселлу Гионне и взрослую версию Шерри Биркин. Их появление особенно порадует поклонников классической саги, учитывая, что в текущем списке уже присутствуют такие герои, как Леон Кеннеди, Клэр Редфилд, Ада Вонг и Карлос Оливейра, а также менее известные лица вроде Алиссы Эшкрофт, Марвина Брана и Брэда Викерса.

Игра, вышедшая 18 ноября, быстро набрала популярность: на App Store и Google Play было зафиксировано два миллиона загрузок. Такой успех отчасти объясняется уникальной структурой спин-оффа — она сочетает стратегические элементы, градостроитель и миссии в духе оригинальных Resident Evil.

Помимо новых героев, датамайнеры нашли упоминание о совершенно новом монстре под именем «Mortem», созданном специально для мобильной версии. Его появление намекает на расширение контента и добавление уникальных вызовов для игроков.

С учётом этих находок фанаты могут ожидать не только пополнение состава персонажей, но и свежие механики и сюжетные элементы, которые усилят мобильный спин-офф, делая его более увлекательным и глубоким для поклонников франшизы. Новые герои и монстр обещают добавить свежую динамику в уже полюбившуюся стратегическую смесь Resident Evil: Survival Unit.