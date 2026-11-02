Resident Evil Survival Unit готовится отметить первую годовщину с Леоном и Адой

Aniplex и Capcom представили праздничный трейлер Resident Evil Survival Unit, посвящённый первой годовщине мобильной стратегии. Вместе с роликом разработчики анонсировали крупное обновление, которое добавит двух культовых персонажей серии — Леона С. Кеннеди и Аду Вонг из Resident Evil 4. Они появятся в игре 5 ноября 2026 года в качестве новых героев.

Resident Evil Survival Unit предлагает альтернативную историю во вселенной Resident Evil. Игрокам предстоит собирать отряд из знакомых персонажей, восстанавливать заброшенный особняк, развивать убежище, добывать ресурсы и укреплять оборону против заражённых. Среди наиболее опасных противников встречаются Немезис, лизуны и Тираны.

Появление Леона и Ады должно расширить возможности формирования отрядов и предложить новые тактические комбинации. Годовщинное событие стартует 5 ноября, а официальную дату первой годовщины игра отметит 18 ноября — ровно через год после первоначального запуска.

Обновление Resident Evil Survival Unit выйдет 5 ноября на iOS и Android. Игра распространяется бесплатно с внутриигровыми покупками.