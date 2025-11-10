Resident Evil: Survival Unit - мобильное выживание в мире зомби выйдет 17 ноября

Capcom, Aniplex и JOYCITY объявили дату выхода Resident Evil: Survival Unit — новой бесплатной стратегии на мобильных устройствах. Игра станет доступна 17 ноября в 18:00 по тихоокеанскому времени (21:00 по восточному) на iOS и Android. На старте проект выйдет ограниченным списком стран, а в начале 2026 года появится в Южной Корее, Тайване, Гонконге, Макао, Вьетнаме, Индонезии, Брунее, Мьянме и Монголии.

Resident Evil: Survival Unit переносит знакомую атмосферу культовой серии в формат стратегии на выживание. Игрокам предстоит возглавить группу выживших, оказавшихся в разрушенном городе, где бушует неизвестная инфекция. Чтобы продержаться, нужно возводить укрепления, собирать ресурсы и принимать сложные решения.

Главная особенность игры — стратегическое распределение персонажей. Каждый выживший обладает уникальными навыками: кто-то эффективен в бою, кто-то специализируется на сборе ресурсов или технологиях. Игрок решает, кого отправить на разведку, а кого оставить защищать базу.

Восстановление старого особняка станет первым шагом к созданию настоящей крепости. С каждой новой комнатой открываются возможности для исследований, обороны и укрепления влияния на карте. При этом игрок может выбрать — сотрудничать с другими группами выживших или вступать в борьбу за ресурсы.

В Resident Evil: Survival Unit появятся знакомые герои — Леон С. Кеннеди, Клэр Редфилд и Джилл Валентайн. Их новая история обещает показать ещё одну грань вселенной, где не сила, а стратегия решает исход выживания.