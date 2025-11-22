ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil: Survival Unit 17.11.2025
Выживание, Ужасы, RTS, Вид сверху
6.2 34 оценки

Resident Evil: Survival Unit превысила 1 миллион загрузок

monk70 monk70

Компания Aniplex Inc. подтвердила, что Resident Evil Survival Unit, новая мобильная стратегическая игра, разработанная совместно с корпорацией JOYCITY, превысила 1 миллион загрузок по всему миру с момента запуска 18 ноября. Дебют игры не только привлёк внимание своей мгновенной популярностью, но и занял высокие позиции в основных мировых рейтингах.

После релиза игра возглавила список бесплатных игр App Store более чем в 15 странах и регионах, включая Японию, Великобританию, Францию ​​и Германию. В США её результаты были не менее впечатляющими, и она заняла второе место среди всех бесплатных приложений. С тех пор игра продолжает стремительно расширять свою базу игроков.

В игре команды выживших сражаются с ордами заражённых и другими командами в тактических противостояниях, предлагая динамичные сражения, постоянное развитие и сильный акцент на стратегических решениях. Игра разработана для iOS и Android и выпущена бесплатно с возможностью дополнительных внутриигровых покупок.

Комментарии:  8
Neko-Aheron

Стратегия за 3 копейки для мобилок с кучей доната, нет чата для общений ( вообще ), принудительно заставляют смотреть новые предложения, 60% иконок в худе это донат. Да уж. Г*вно еще то...

Я ждал, что то похожее на the walking dead road survivor, а тут такое ... гуано.

Они даже не заморочивались с главным героем. Это Итан. Куртка его, силуэт тоже, мы лица не видели только...

Neko-Aheron

Качай эмулятор андроида и играй. Но надо включить функции эмуляции ( или как его там ) в виндовсе и биосе ( если отключил )

Serg_Sigil

Ну пусть и дальше играют в эту донатную помойку lol, Capcom это всё пустит (наверное) на нормальные игры франшизы :)

DezkQ

Лям, для фришки с громким именем НИЧТО

Игнатий Лапкин

Будем надеяться что эту шляпу быстро закроют

Hanzо

Как и любые попытки капкома в игросервисную чепуху.

sakimi

Я даже не знаю зачем в это играть при наличии эмуляторов ps2/gc/dc/psx/3ds/switch/pc. Причём ps2/gc/dc/psx/3ds версии резиков потянет даже G99.

Hanzо

Ты упускаешь из виду то, что у большинства мобильных "геймеров" напрочь отсутствуют базовые функции головного мозга.

