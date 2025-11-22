Resident Evil: Survival Unit превысила 1 миллион загрузок

Компания Aniplex Inc. подтвердила, что Resident Evil Survival Unit, новая мобильная стратегическая игра, разработанная совместно с корпорацией JOYCITY, превысила 1 миллион загрузок по всему миру с момента запуска 18 ноября. Дебют игры не только привлёк внимание своей мгновенной популярностью, но и занял высокие позиции в основных мировых рейтингах.

После релиза игра возглавила список бесплатных игр App Store более чем в 15 странах и регионах, включая Японию, Великобританию, Францию ​​и Германию. В США её результаты были не менее впечатляющими, и она заняла второе место среди всех бесплатных приложений. С тех пор игра продолжает стремительно расширять свою базу игроков.

В игре команды выживших сражаются с ордами заражённых и другими командами в тактических противостояниях, предлагая динамичные сражения, постоянное развитие и сильный акцент на стратегических решениях. Игра разработана для iOS и Android и выпущена бесплатно с возможностью дополнительных внутриигровых покупок.