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Resident Evil: Survival Unit 2026 г.
Выживание, Ужасы, RTS, Вид сверху
6.6 10 оценок

Resident Evil: Survival Unit соберёт всех культовых героев серии в одной мобильной игре

IKarasik IKarasik

Capcom и JOYCITY представили новую мобильную стратегию Resident Evil: Survival Unit, в которой объединятся десятки персонажей из разных частей легендарной серии Resident Evil. Проект обещает стать настоящим подарком для фанатов франшизы, ведь в нём появятся даже второстепенные герои, давно не получавшие должного внимания.

Состоялся анонс Resident Evil: Survival Unit, стратегии в реальном времени для iOS и Android

На официальном сайте игры уже опубликован арт, на котором можно увидеть ключевых героев, доступных в Survival Unit. В авангарде — Итан Уинтерс, Джилл Валентайн и Леон Кеннеди. Им компанию составляют Карлос Оливейра, Клэр Редфилд и Ада Вонг.

Среди второстепенных персонажей, которые также будут доступны:

  • Марвин Брана
  • Торговец (The Merchant)
  • Роберт Кендо
  • Барри Бёртон
  • Бекка Вуллет
  • Алисса Эшкрофт

Разработчики заявляют, что игроки смогут формировать собственные отряды из знакомых персонажей и вести их в бой против полчищ врагов. Помимо сражений, игра предложит элементы выживания, головоломки и знаковые локации из прошлых частей серии.

Первый взгляд на геймплей мобильной стратегии Resident Evil Survival Unit

Resident Evil: Survival Unit строится на стратегической модели геймплея и обещает удивить поклонников богатым контентом и ностальгическим погружением в любимую вселенную. О дате релиза пока не сообщается.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
нитгитлистер

всё еще не понимаю что им мешает выпустить сурвайвал на пк и консолях? и не стратегию а итменно сурвайвал как вампир сурвайвал. у них и лор богатый и героев вагон и команда сильная

2
Madiark

вампир сурвавал тот еще кал

-zotik-

Соберут всех и пойдут нахрен)

nikvik jm

Учитывая что 90%(а может и больше) процентов мобильных игр это трешак и донатный мусор,то ничего вменяемого не выйдет.

Кей Овальд

О, значит точно параша.

Rey4rtRO

Мобильная игра