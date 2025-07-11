Resident Evil: Survival Unit соберёт всех культовых героев серии в одной мобильной игре

Capcom и JOYCITY представили новую мобильную стратегию Resident Evil: Survival Unit, в которой объединятся десятки персонажей из разных частей легендарной серии Resident Evil. Проект обещает стать настоящим подарком для фанатов франшизы, ведь в нём появятся даже второстепенные герои, давно не получавшие должного внимания.

На официальном сайте игры уже опубликован арт, на котором можно увидеть ключевых героев, доступных в Survival Unit. В авангарде — Итан Уинтерс, Джилл Валентайн и Леон Кеннеди. Им компанию составляют Карлос Оливейра, Клэр Редфилд и Ада Вонг.

Среди второстепенных персонажей, которые также будут доступны:

Марвин Брана

Торговец (The Merchant)

Роберт Кендо

Барри Бёртон

Бекка Вуллет

Алисса Эшкрофт

Разработчики заявляют, что игроки смогут формировать собственные отряды из знакомых персонажей и вести их в бой против полчищ врагов. Помимо сражений, игра предложит элементы выживания, головоломки и знаковые локации из прошлых частей серии.

Resident Evil: Survival Unit строится на стратегической модели геймплея и обещает удивить поклонников богатым контентом и ностальгическим погружением в любимую вселенную. О дате релиза пока не сообщается.