Resident Evil: Survival Unit соберёт всех культовых героев серии в одной мобильной игре

Capcom и JOYCITY представили новую мобильную стратегию Resident Evil: Survival Unit, в которой объединятся десятки персонажей из разных частей легендарной серии Resident Evil. Проект обещает стать настоящим подарком для фанатов франшизы, ведь в нём появятся даже второстепенные герои, давно не получавшие должного внимания.
На официальном сайте игры уже опубликован арт, на котором можно увидеть ключевых героев, доступных в Survival Unit. В авангарде — Итан Уинтерс, Джилл Валентайн и Леон Кеннеди. Им компанию составляют Карлос Оливейра, Клэр Редфилд и Ада Вонг.
Среди второстепенных персонажей, которые также будут доступны:
- Марвин Брана
- Торговец (The Merchant)
- Роберт Кендо
- Барри Бёртон
- Бекка Вуллет
- Алисса Эшкрофт
Разработчики заявляют, что игроки смогут формировать собственные отряды из знакомых персонажей и вести их в бой против полчищ врагов. Помимо сражений, игра предложит элементы выживания, головоломки и знаковые локации из прошлых частей серии.
Resident Evil: Survival Unit строится на стратегической модели геймплея и обещает удивить поклонников богатым контентом и ностальгическим погружением в любимую вселенную. О дате релиза пока не сообщается.
всё еще не понимаю что им мешает выпустить сурвайвал на пк и консолях? и не стратегию а итменно сурвайвал как вампир сурвайвал. у них и лор богатый и героев вагон и команда сильная
вампир сурвавал тот еще кал
Соберут всех и пойдут нахрен)
Учитывая что 90%(а может и больше) процентов мобильных игр это трешак и донатный мусор,то ничего вменяемого не выйдет.
О, значит точно параша.
Мобильная игра