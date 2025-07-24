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Resident Evil: Survival Unit 2026 г.
Выживание, Ужасы, RTS, Вид сверху
6.3 18 оценок

Resident Evil Survival Unit уже собрала 300 тысяч предрегистраций на мобильных устройствах

IKarasik IKarasik

Мобильная стратегия Resident Evil Survival Unit продолжает привлекать внимание фанатов хоррор-серии — по данным разработчиков из южнокорейской студии JOYCITY и издателя Aniplex, проект уже преодолел отметку в 300 тысяч предварительных регистраций по всему миру. Игру готовят к релизу на iOS и Android в 2025 году.

Состоялся анонс Resident Evil: Survival Unit, стратегии в реальном времени для iOS и Android

В честь такого успеха команда объявила, что все зарегистрировавшиеся заранее получат эксклюзивные бонусы при запуске игры. Кроме того, авторы пообещали расширить награды, если количество регистраций достигнет новых рубежей — вплоть до 1 миллиона участников.

Сюжет Resident Evil Survival Unit развернётся в те же временные рамки, что и события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Игроки проснутся в экспериментальной клинике, принадлежащей корпорации Umbrella, и начнут борьбу за выживание. Им предстоит:

  • Построить и укрепить собственную базу в заброшенном особняке;
  • Создавать снаряжение и оружие для защиты;
  • Решать мрачные головоломки в духе классических частей серии.

В игре появятся узнаваемые герои — Леон Кеннеди, Клэр Редфилд, Джилл Валентайн и другие. Основной геймплей сосредоточен на защите базы от волн мутантов, использовании ловушек и грамотной координации команды в реальном времени.

Resident Evil: Survival Unit соберёт всех культовых героев серии в одной мобильной игре

Resident Evil Survival Unit обещает стать уникальным мобильным опытом во вселенной Resident Evil, сочетающим элементы стратегии, выживания и тактики.

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