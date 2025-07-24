Resident Evil Survival Unit уже собрала 300 тысяч предрегистраций на мобильных устройствах

Мобильная стратегия Resident Evil Survival Unit продолжает привлекать внимание фанатов хоррор-серии — по данным разработчиков из южнокорейской студии JOYCITY и издателя Aniplex, проект уже преодолел отметку в 300 тысяч предварительных регистраций по всему миру. Игру готовят к релизу на iOS и Android в 2025 году.

В честь такого успеха команда объявила, что все зарегистрировавшиеся заранее получат эксклюзивные бонусы при запуске игры. Кроме того, авторы пообещали расширить награды, если количество регистраций достигнет новых рубежей — вплоть до 1 миллиона участников.

Сюжет Resident Evil Survival Unit развернётся в те же временные рамки, что и события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Игроки проснутся в экспериментальной клинике, принадлежащей корпорации Umbrella, и начнут борьбу за выживание. Им предстоит:

Построить и укрепить собственную базу в заброшенном особняке;

Создавать снаряжение и оружие для защиты;

Решать мрачные головоломки в духе классических частей серии.

В игре появятся узнаваемые герои — Леон Кеннеди, Клэр Редфилд, Джилл Валентайн и другие. Основной геймплей сосредоточен на защите базы от волн мутантов, использовании ловушек и грамотной координации команды в реальном времени.

Resident Evil Survival Unit обещает стать уникальным мобильным опытом во вселенной Resident Evil, сочетающим элементы стратегии, выживания и тактики.