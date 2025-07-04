Состоялся анонс Resident Evil: Survival Unit, стратегии в реальном времени для iOS и Android

Компания Capcom анонсировала новую игру Resident Evil, но это не совсем то, что игроки ожидали от знаменитой однопользовательской хоррор-франшизы. На прошедшей на этой неделе выставке Anime Expo в Лос-Анджелесе было объявлено о мобильной Resident Evil: Survival Unit, которая разрабатывается силами Capcom, JoyCity Corporation и издательством Aniplex.
Resident Evil: Survival Unit выйдет на мобильных устройствах под управлением iOS и Android и будет представлять собой переосмысленный вариант культового геймплея в жанре survival-horror от Resident Evil. В отличие от последних частей франшизы, таких как Resident Evil Village, это будет стратегия в реальном времени (RTS), хотя на данный момент точный характер ее геймплея неизвестен.
Resident Evil: Survival Unit позволяет по-новому взглянуть на любимую франшизу, переосмыслив вселенную survival horror как стратегию в реальном времени, адаптированную под мобильные платформы, iOS и Android. Игра рассчитана как на давних поклонников, так и на новых игроков.
Игра выйдет для iOS и Android в Северной Америке, Европе, Японии, Южной Корее и Азии. Презентация игры состоится 11 июля в час ночи по МСК.
Мда, RTS по Резиденту. Ждем Resident Evil Racing)
RE Kart
RE Rumble
RE : TRAPPED OUT
Мне кажется, что это будет строительство замков с механикой "подожди 5 часов, чтоб построить туалет, либо заплати, чтоб не ждать"
мы же о резике говорим. скорее не замков а лабораторий или наоборот укреплений
Замки тоже есть в резиденте
Закатай себе губу, эта будет Выжевач с видом сверху в стиле Project Zomboid но только не на ПК, а на Мобилке, так что игра будет 100% Донатная и плюс Провальная, вот увидишь её закроют через 1год после выхода, поэтому скринь мой комментарий
а для пк они почему не хотят ее выпустить?
Бюджет наверн
Видимо, 5090 даже не потянет :)))
Как говориться у вас что мобильника нет ? С Уайатт Чен)
Только этого нам не хватало.
По "Ходячим Мертвецам" в своё время, выходила неплохая мобильная полустратегия, полуРПГ, пока новые разработчики её не угробили. Так что теоретически, неплохой шутерок или пошаговую тактику по "Обители Зла" вполне можно получить, если с первых же минут в неё не будут впихивать донат и временные\энергетические ограничители.
Хватит так издеваться над франшизой садисты, вам эксперимента в виде operation raccoon city и resistance мало было?