Состоялся анонс Resident Evil: Survival Unit, стратегии в реальном времени для iOS и Android

Компания Capcom анонсировала новую игру Resident Evil, но это не совсем то, что игроки ожидали от знаменитой однопользовательской хоррор-франшизы. На прошедшей на этой неделе выставке Anime Expo в Лос-Анджелесе было объявлено о мобильной Resident Evil: Survival Unit, которая разрабатывается силами Capcom, JoyCity Corporation и издательством Aniplex.

Resident Evil: Survival Unit выйдет на мобильных устройствах под управлением iOS и Android и будет представлять собой переосмысленный вариант культового геймплея в жанре survival-horror от Resident Evil. В отличие от последних частей франшизы, таких как Resident Evil Village, это будет стратегия в реальном времени (RTS), хотя на данный момент точный характер ее геймплея неизвестен.

Resident Evil: Survival Unit позволяет по-новому взглянуть на любимую франшизу, переосмыслив вселенную survival horror как стратегию в реальном времени, адаптированную под мобильные платформы, iOS и Android. Игра рассчитана как на давних поклонников, так и на новых игроков.

Игра выйдет для iOS и Android в Северной Америке, Европе, Японии, Южной Корее и Азии. Презентация игры состоится 11 июля в час ночи по МСК.