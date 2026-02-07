Создатели мобильной Resident Evil использовали мозговые волны для измерения уровня страха в игре

Как сообщает портала Automaton Media, разработчики мобильной Resident Evil: Survival Unit использовали необычный способ для оценки уровня страха в своей игре. В ходе тестирования игры студия-разработчик JOYCITY измеряла уровень волнения игроков, сообщил Джун Сон Пак (Jun Seung Park), один из разработчиков игры.

Целью этого необычного эксперимента было найти объективную, научную меру того, насколько «страшна» игра на самом деле. Как правило, такого рода тестирование включает в себя разговоры или анкетирование, однако команда разработчиков решила напрямую изучить подсознательные реакции мозга, чтобы увидеть, оказывают ли страшные моменты в мобильной игре желаемое воздействие на аудиторию.

Очевидно, что этот подход скорее маркетинговая тактика, чем реальные усилия команды разработчиков. Поскольку Survival Unit — это прежде всего мобильная игра в стратегическом стиле, стратегией с упором на строительство базы и управление ресурсами, и в ней не наблюдается заметного влияния того самого хоррор-геймплея, присущего популярным играм серии Resident Evil