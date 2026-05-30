В мобильной стратегии Resident Evil Survival Unit появились новые герои - Пирс, Шерри и Джейк

В мобильной стратегии Resident Evil: Survival Unit состоялся релиз трех знаковых персонажей серии — Шерри Биркин, Джейка Мюллера и Пирса Ниванса. Открывать их за реальные деньги не придется: новички разблокируются за внутриигровую валюту, которая выдается в качестве награды за ежедневные задания, матчи и внутриигровые челленджи.

Новые герои присоединились к уже внушительному списку классических персонажей франшизы, среди которых Леон С. Кеннеди, Клэр Редфилд, Джилл Валентайн и Ребекка Чемберс. Такой богатый выбор позволяет игрокам экспериментировать с составами и собирать уникальные тактические отряды.

Resident Evil: Survival Unit — это официальный мобильный тайтл для iOS и Android, созданный усилиями JoyCity, Aniplex и Capcom. Игра предлагает совершенно новый для серии опыт, смещая фокус в сторону военно-экономического менеджмента и выживания. Игрокам предстоит возглавить лагерь выживших в разгар зомби-апокалипсиса. Главная задача — грамотно распределять дефицитные ресурсы, прокачивать технологии, возводить новые постройки и укреплять периметр базы для защиты от набегов биоорганического оружия (B.O.W.).

Регулярные обновления Resident Evil: Survival Unit продолжают развивать проект. Добавление Шерри, Джейка и Пирса открывает еще больше стратегических возможностей для фанатов, а сама игра успешно доказывает, что культовая атмосфера Resident Evil отлично сочетается с жанром мобильных тактических стратегий.