В мобильной стратегии Resident Evil Survival Unit пройдёт кроссовер с Monster Hunter

Компания Aniplex Inc. сегодня объявила о предстоящем ограниченном по времени совместном мероприятии между Resident Evil Survival Unit, мобильной стратегической игрой, разработанной совместно с JOYCITY Corporation, и всемирно известной серией Monster Hunter от CAPCOM. Мероприятие пройдёт с 2 по 29 июля 2026 года.

В рамках этого сотрудничества элементы, вдохновлённые Monster Hunter, будут интегрированы в постапокалиптический мир Resident Evil Survival Unit, предлагая ограниченный по времени кроссовер, сочетающий привлекательность масштабных сражений с монстрами со стратегическими системами игры.

В течение периода проведения события игроки смогут участвовать в эксклюзивных внутриигровых событиях и получать специальные награды, вдохновлённые серией Monster Hunter.