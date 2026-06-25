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Resident Evil: Survival Unit 17.11.2025
Выживание, Ужасы, RTS, Вид сверху
5.8 46 оценок

В мобильной стратегии Resident Evil Survival Unit пройдёт кроссовер с Monster Hunter

monk70 monk70

Компания Aniplex Inc. сегодня объявила о предстоящем ограниченном по времени совместном мероприятии между Resident Evil Survival Unit, мобильной стратегической игрой, разработанной совместно с JOYCITY Corporation, и всемирно известной серией Monster Hunter от CAPCOM. Мероприятие пройдёт с 2 по 29 июля 2026 года.

В рамках этого сотрудничества элементы, вдохновлённые Monster Hunter, будут интегрированы в постапокалиптический мир Resident Evil Survival Unit, предлагая ограниченный по времени кроссовер, сочетающий привлекательность масштабных сражений с монстрами со стратегическими системами игры.

В течение периода проведения события игроки смогут участвовать в эксклюзивных внутриигровых событиях и получать специальные награды, вдохновлённые серией Monster Hunter.

Мобильные 16 Трейлеры 4 Обновления 3
7
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
urukhaj

Ага а я вот лапшу заварил тоже новость достойная освещения

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