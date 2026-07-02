В Resident Evil Survival Unit стартовал временный кроссовер с Monster Hunter

Компании Aniplex и JOYCITY Corporation объявили о запуске совместного игрового события между мобильной стратегией Resident Evil Survival Unit и франшизой Monster Hunter. Временная коллаборация продлится до 29 июля.

В рамках ивента пользователям стали доступны специальные миссии и контракты на охоту за культовыми монстрами серии Capcom. В игру добавлены обычный Раталос (Rathalos), его редкая разновидность — Серебряный Раталос (Silver Rathalos), а также Ян Кут-Ку (Yian Kut-Ku), сражения с которым проходят в формате сюжетных столкновений. Помимо боевых активностей, обновление привнесло тематические мини-игры и уникальный контент в стилистике Monster Hunter.

За участие в событии предусмотрены эксклюзивные награды. Игроки могут бесплатно разблокировать двух персонажей-охотников, а также приобрести лимитированные элементы кастомизации, включая временные облики для базы (Base Skins) и маршевые скины (March Skins).

Resident Evil Survival Unit распространяется по условно-бесплатной модели и доступна для загрузки на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.