Юбилейное обновление принесло в Resident Evil Survival Unit "Систему злодеев" с Вескером и героев из RE4

Издатель Aniplex и студия JOYCITY выпустили обновление в честь первой годовщины мобильной стратегии Resident Evil Survival Unit, добавив в игру Альберта Вескера через новую «Систему злодеев», свежих персонажей и функции кастомизации. Одновременно с выходом патча разработчики отчитались о преодолении новой планки — игра собрала более восьми миллионов загрузок.

Апдейт открывает доступ к «Руинам» — новой локации, где игроки могут взаимодействовать с главными антагонистами серии Resident Evil. За выполнение поручений этих персонажей пользователей ждут различные награды.

Кроме того, ростер пополнили новые версии Леона С. Кеннеди и Ады Вонг, основанные на их образах из Resident Evil 4, а отдельная «Система костюмов» позволила менять внешний вид героев. Годовщину проекта сопровождает серия праздничных ивентов, включающих бонусы за ежедневный вход в игру, розыгрыши и эксклюзивные облики.