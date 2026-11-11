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Resident Evil: Survival Unit 17.11.2025
Выживание, Ужасы, RTS, Вид сверху
5.8 46 оценок

Юбилейное обновление принесло в Resident Evil Survival Unit "Систему злодеев" с Вескером и героев из RE4

Gruz_ Gruz_

Издатель Aniplex и студия JOYCITY выпустили обновление в честь первой годовщины мобильной стратегии Resident Evil Survival Unit, добавив в игру Альберта Вескера через новую «Систему злодеев», свежих персонажей и функции кастомизации. Одновременно с выходом патча разработчики отчитались о преодолении новой планки — игра собрала более восьми миллионов загрузок.

Апдейт открывает доступ к «Руинам» — новой локации, где игроки могут взаимодействовать с главными антагонистами серии Resident Evil. За выполнение поручений этих персонажей пользователей ждут различные награды.

Кроме того, ростер пополнили новые версии Леона С. Кеннеди и Ады Вонг, основанные на их образах из Resident Evil 4, а отдельная «Система костюмов» позволила менять внешний вид героев. Годовщину проекта сопровождает серия праздничных ивентов, включающих бонусы за ежедневный вход в игру, розыгрыши и эксклюзивные облики.

Мобильные 19 Обновления 6
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