Заряжай телефон и ружья: Resident Evil Survival Unit выходит на мобилках

На крупнейшей игровой выставке Tokyo Game Show 2025 представлен официальный трейлер геймплея Resident Evil Survival Unit — новой мобильной стратегии с элементами хоррора во вселенной культовой серии. Над проектом работают студии Aniplex, JoyCity и Capcom.

В свежем ролике зрителям показали ключевых персонажей франшизы Resident Evil, которые будут доступны в игре, а также фрагменты тактического игрового процесса — с атмосферными сражениями, управлением командой выживших и моментами выживания среди полчищ зомби.

Resident Evil Survival Unit выйдет в ближайшее время на устройствах iOS и Android. Похоже, теперь настоящая угроза выживанию — это севшая батарея вашего смартфона.