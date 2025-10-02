ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil: Survival Unit 2026 г.
Выживание, Ужасы, RTS, Вид сверху
6.4 24 оценки

Заряжай телефон и ружья: Resident Evil Survival Unit выходит на мобилках

Simple Jack Simple Jack

На крупнейшей игровой выставке Tokyo Game Show 2025 представлен официальный трейлер геймплея Resident Evil Survival Unit — новой мобильной стратегии с элементами хоррора во вселенной культовой серии. Над проектом работают студии Aniplex, JoyCity и Capcom.

В свежем ролике зрителям показали ключевых персонажей франшизы Resident Evil, которые будут доступны в игре, а также фрагменты тактического игрового процесса — с атмосферными сражениями, управлением командой выживших и моментами выживания среди полчищ зомби.

Resident Evil Survival Unit выйдет в ближайшее время на устройствах iOS и Android. Похоже, теперь настоящая угроза выживанию — это севшая батарея вашего смартфона.

Источник  
4
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
WerGC

выглядит не плохо

2
Neko-Aheron

Сколько же левых негров … которых либо так для галочки толерантности добавили или я просто их не помню ( кроме офицера )

MagneticEnnio

из аутбрейка персонажи почтальон и из резистенса

1
ant 36436
Похоже, теперь настоящая угроза выживанию — это севшая батарея вашего смартфона.

Главное что бы наш кошелёк выжил.