Resident Evil Survivor перенесли с PS1 на ПК: управление мышью, поддержка широкого экрана и графика в высоком разрешении

Энтузиасты представили неофициальный ПК-порт Resident Evil Survivor — хоррор-шутера Capcom, вышедшего на оригинальной PlayStation в 2000 году. Проект под названием RESPeCt позволяет запускать игру на современных компьютерах под управлением Windows, предлагая полноценное управление клавиатурой и мышью, поддержку широкоформатных мониторов, повышенного разрешения и ряд других улучшений.

Одним из главных нововведений стало переработанное управление. Теперь игроки могут свободно осматриваться и прицеливаться с помощью мыши, стрелять левой кнопкой и передвигаться при помощи клавиатуры. При этом сохраняется поддержка геймпадов Xbox, а контроллеры PlayStation и других производителей можно использовать через Steam Input. Разработчики также предусмотрели возможность переназначения кнопок и настройки управления непосредственно в игре.

Серьёзные изменения затронули и графическую составляющую. RESPeCt поддерживает широкоформатное изображение, сглаживание текстур, 24-битную цветопередачу и повышение внутреннего разрешения вплоть до восьмикратного значения. Для ускоренного рендеринга используется Direct3D 11, хотя предусмотрен и программный режим обработки графики на центральном процессоре. Дополнительно исправлены некоторые проблемы с отображением трёхмерных объектов, глубиной сцены и крупными планами.

Кроме того, порт совместим с пользовательскими HD-текстурами, созданными для эмулятора Beetle PSX HW. В частности, авторы рекомендуют отдельный набор RE Survivor HQ Texture Pack от моддера Leigiboy. Поддерживаются и другие модификации, способные заменять текстуры персонажей, окружение, звуковые эффекты, музыку, анимации и отдельные игровые ресурсы. Также добавлены быстрые сохранения и загрузки, вызываемые клавишами F5 и F9, а в настройках присутствуют дополнительные игровые параметры и читы.

С технической точки зрения RESPeCt использует гибридный подход к переносу игры. Разработчики постепенно декомпилируют оригинальный программный код Resident Evil Survivor в читаемый язык C, после чего он выполняется непосредственно на компьютере. Уже обработано более 1100 функций. Остальная часть кода загружается из оригинальных игровых файлов и выполняется встроенным интерпретатором. При этом команда самостоятельно воссоздаёт необходимые компоненты оборудования PlayStation, включая графический процессор, геометрический сопроцессор, звуковую подсистему и работу с дисками.

Проект продолжает развиваться. Один из пользователей, тестирующих порт, сообщил, что Resident Evil Survivor уже можно пройти от начала до конца практически без графических проблем. По его словам, некоторые оставшиеся визуальные ошибки связаны с экспериментальной поддержкой широкоформатного изображения. В дальнейшем энтузиасты надеются увидеть дополнительные улучшения и новые способы прохождения.

RESPeCt распространяется бесплатно с открытым исходным кодом на GitHub. Для запуска необходима собственная копия американского издания Resident Evil Survivor с идентификатором SLUS-01087. Поддерживаются образы дисков в форматах BIN/CUE и CHD, а также ZIP-архивы с такими файлами. При первом запуске программа автоматически извлекает необходимые игровые данные, занимающие около 430 МБ. Европейская и японская версии пока не поддерживаются.

Разработчики подчёркивают, что RESPeCt является независимым фанатским проектом, не связанным с Capcom. В распространяемых файлах отсутствуют оригинальные игровые ресурсы и защищённый авторским правом код Resident Evil Survivor, поэтому пользователям необходимо самостоятельно предоставить легально полученную копию игры.