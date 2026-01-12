Resident Evil для 3DS получила фанатский HD-ремастер

Capcom, возможно, и вкладывает много средств в новые игры серии Resident Evil и в ремейки. Но некоторые игры, которые даже добились относительного успеха, похоже, не имеют больших шансов на официальное переиздание.

Поэтому два самых преданных фаната решили практически полностью переделать Resident Evil, вышедшую для 3DS. Пользователи форума Resident Evil Modding с никами ZOMBIEALI и JTEGH представили мод, который по сути является ремастером Resident Evil: The Mercenaries 3D, выпущенной в 2011 году для Nintendo 3DS. Мод получил текстиры высокого качества для персонажей, врагов, интерфейса и уровней. В то же время, некоторые эффекты и более специфичные враги еще не доработаны.

Модификация разработана с учетом эмулятора Citra. Таким образом, ее создатели подтверждают, что, помимо того, что мод не будет работать на Nintendo 3DS, он также может не работать с другими эмуляторами. Загрузить мод, не включающий ROM игры, можно по этой ссылке выше. Файлы необходимо извлечь в папки «Mod Location» и «Custom Texture Location», доступ к которым можно получить через интерфейс Citra.