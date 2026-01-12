Resident Evil для 3DS получила фанатский HD-ремастер

Capcom, возможно, и вкладывает много средств в новые игры серии Resident Evil и в ремейки. Но некоторые игры, которые даже добились относительного успеха, похоже, не имеют больших шансов на официальное переиздание.
Поэтому два самых преданных фаната решили практически полностью переделать Resident Evil, вышедшую для 3DS. Пользователи форума Resident Evil Modding с никами ZOMBIEALI и JTEGH представили мод, который по сути является ремастером Resident Evil: The Mercenaries 3D, выпущенной в 2011 году для Nintendo 3DS. Мод получил текстиры высокого качества для персонажей, врагов, интерфейса и уровней. В то же время, некоторые эффекты и более специфичные враги еще не доработаны.
Модификация разработана с учетом эмулятора Citra. Таким образом, ее создатели подтверждают, что, помимо того, что мод не будет работать на Nintendo 3DS, он также может не работать с другими эмуляторами. Загрузить мод, не включающий ROM игры, можно по этой ссылке выше. Файлы необходимо извлечь в папки «Mod Location» и «Custom Texture Location», доступ к которым можно получить через интерфейс Citra.
А в чем смысл, если на самой 3DS он не работает?
Зачем вообще играть в первый резик на 3ds?)
На 3дс я не играл, но вот лучшие мерсинарисы по моему мнению:
1) римейк резидента 4 на локациях деревня и остров днем - играть очень весело, (а деревня и в самой компании единственная нормальная закольцованная арена где много места, дальше то одни коридоры да кишкообразность)
2) резидент пятый (контента вообще немеряные вагоны)
3) оригинал четвёрочки
4) остальные мерсы это ужас ужасный (да простят меня фаны шестёрки, но...), особенно мерсы в резидент ивэл восемь "Деревня" - это пик всратости и полного непонимания зачем играть в игры
прощяю брат иди с богом, (не мега любви к 6 части) там реально так себе (+ только много режимов и то с ботами не поиграешь во все) а у остальных игр свои прокачки и т.д что не было в 6 части, - а как тебе ревалютион 1,2? (я не играл но помню что был такой режим)
- В resident evil: revelations 2, компания типа окэй, там есть мегамемный момент с записью из рупора на заводе:
- Доп контент в revalations2 тоже есть, я не знаю плох он или хорош, я в него не стал играть мне не понравилось начало. НО ТАМ НЕТ МЕРСИНАРИС. Там что-то типа зомби-режима из колды - идёшь по локации набиваешь энное количество врагов за очки, затем тебе дают ключ открыть дверь для перехода на следующую. Знаю что сам допконтент объёмный если брать полное издание со всем всем длс.
Первая ревалэйшнс мне вообще не понравилась не стал играть, очень всё примитивно. А вторую может когда-нибудь попробую всё-таки пройти сначала.
"Текстиры". Вы новости зомби-жопой пишете? Стыдоба!